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Зеленский ответил президенту Хорватии на критику премьера из-за визита в Украину

Суббота, 11 декабря 2021, 04:42
Зеленский ответил президенту Хорватии на критику премьера из-за визита в Украину
фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту Хорватии Зорану Милановичу на критику премьер-министра за визит в Украину.

Источник: Зеленский в twitter

Прямая речь: "Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Президент Миланович назвал бы визит Премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы".

Что было раньше: Миланович назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией "чистым шарлатанством".

Напомним: Пленкович приезжал в Украину с двухдневным визитом, посетил Киев и Львов. Во время визита было объявлено, что Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийХорватияпрезидент
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