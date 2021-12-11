Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский ответил президенту Хорватии на критику премьера из-за визита в Украину

Суббота, 11 декабря 2021, 05:42
фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту Хорватии Зорану Милановичу на критику премьер-министра за визит в Украину.

Источник: Зеленский в twitter

Прямая речь: "Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Президент Миланович назвал бы визит Премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы".

Что было раньше: Миланович назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией "чистым шарлатанством".

Напомним: Пленкович приезжал в Украину с двухдневным визитом, посетил Киев и Львов. Во время визита было объявлено, что Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийХорватияпрезидент
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

видеоЛукашенко намекнул, что создаст с Путиным новый "Советский Союз"

Разумков открыл сайт и призвал присоединяться к "его команде"

Журнал Time назвал Маска "человеком года"

Все новости...
Зеленский
Зеленский подписал закон о госбюджете-2022
Зеленский назначил сотрудника СБУ главой Закарпатской ОГА
Зеленский о "перевороте": Отдельные люди получили определенные сигналы
Последние новости
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
19:44
Россиянина из санкционного списка СНБО приговорили к 6 месяцам ареста
19:15
Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО
19:13
"Нафтогаз" впервые вышел на биржу с аукционом по продаже электроэнергии
Все новости...