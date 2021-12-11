Зеленский ответил президенту Хорватии на критику премьера из-за визита в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский ответил президенту Хорватии Зорану Милановичу на критику премьер-министра за визит в Украину.

Источник: Зеленский в twitter

Прямая речь: "Если бы более ста тысяч военных стояли на границе с Хорватией, Президент Миланович назвал бы визит Премьер-министра Украины в Загреб не "шарлатанством", а проявлением солидарности и дружбы".

Что было раньше: Миланович назвал визит премьер-министра Андрея Пленковича в Украину на фоне высокой напряженности в отношениях с Россией "чистым шарлатанством".

Напомним: Пленкович приезжал в Украину с двухдневным визитом, посетил Киев и Львов. Во время визита было объявлено, что Хорватия присоединилась к кругу стран ЕС, заключивших двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины.