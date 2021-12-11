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У США за добу – понад півтори тисячі смертей від Covid

Субота, 11 грудня 2021, 06:32
фото: pixabay

9 грудня у світі діагностували понад 609 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 574), Росії (1 176), Польщі (571).

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових випадків виявили у США, Німеччині та Британії.

Зокрема, у США зафіксували майже 136 тисяч, у Німеччині – майже 59 тисяч і в Британії – понад 58 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Польща. Україна – на 14 місці.

Найбільше смертей за добу від коронавірусу у США (1 574), Росії (1 176), Польщі (571).

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Німеччина і Британія.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Польща, Німеччина.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 242 276 116 осіб. Наразі нараховується понад 21 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 5 311 691 смерть від COVID-19.

Нагадаємо: Більшість із 43 випадків варіанту Omicron, виявлених у США, діагностували у повністю вакцинованих осіб, а третина з них отримала бустерну дозу.

Українська правда
Теми: коронавірусСШАепідемія


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