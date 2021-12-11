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Більшість випадків "омікрону" в США виявили у повністю вакцинованих осіб

Субота, 11 грудня 2021, 04:44
фото: Getty Images

Більшість із 43 випадків варіанту Omicron, виявлених у США, діагностували у повністю вакцинованих осіб, а третина з них отримала бустерну дозу.

Джерело: Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC), Reuters

Деталі: CDC повідомляє, що 34 особи із 43 із підтвердженим варіантом Omicron були повністю вакциновані.

Крім того, 14 з них отримали бустерну дозу вакцини, хоча у п’яти випадках зараження відбулися менше ніж через 14 днів після додаткового щеплення, тобто до того, як спрацював повний захист.

У  США варіант коронавірусу Omicron був виявлений під час тестувань у 22 штатах після перших діагностувань наприкінці листопада у Південній Африці та Гонконзі.

Нагадаємо: США підтвердили перший випадок зараження штамом "Омікрон" у людини, що пройшла повний курс вакцинації проти коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що варіант коронавірусу Omicron поширився приблизно у третині штатів США, але штам Delta переважає у кількості випадків зараження COVID-19.

Теми: СШАОмікронкоронавірус


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