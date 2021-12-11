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В США за сутки – более полутора тысячи смертей от Covid

Суббота, 11 декабря 2021, 06:32
фото: pixabay

9 декабря в мире диагностировали более 609 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 574), России (1 176), Польше (571).

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: Больше всего новых случаев обнаружили в США, Германии и Британии.

В частности, в США зафиксировали около 136 тысяч, в Германии – почти 59 тысяч и в Британии – более 58 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Россия и Польша. Украина – на 14 месте.

Больше всего смертей в сутки от коронавируса в США (1 574), России (1 176), Польше (571).

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия и Британия.

По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Польша, Германия.

За все время пандемии излечились от болезни 242 276 116 человек. В настоящее время насчитывается более 21 млн. активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 5 311 691 смерть от COVID-19.

Напомним: Большинство из 43 случаев варианта Omicron, обнаруженных в США, диагностировали у полностью вакцинированных лиц, а треть из них получила бустерную дозу.

Украинская правда
Темы: коронавирусСШАэпидемия
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