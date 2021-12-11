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Доба на Донбасі: ворог 6 разів накривав вогнем позиції ЗСУ

Субота, 11 грудня 2021, 07:15
фото: ОТУ "Схід"

Упродовж доби 10 грудня з боку російських найманців зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В бік Попасної російські найманці обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Біля Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети.

В районі Південного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – повідомляють у штабі.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасівійнаДонбас


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