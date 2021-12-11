Доба на Донбасі: ворог 6 разів накривав вогнем позиції ЗСУ
Упродовж доби 10 грудня з боку російських найманців зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Поблизу населеного пункту Піщане, що на Луганщині, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.
В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В бік Попасної російські найманці обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Біля Майорська ворожі війська застосували станкові протитанкові гранатомети.
В районі Південного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Новоолександрівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", – повідомляють у штабі.