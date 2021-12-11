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Сутки на Донбассе: враг 6 раз накрывал огнем позиции ВСУ

Суббота, 11 декабря 2021, 07:15
фото: ОТГ "Восток"

За сутки 10 декабря со стороны российских наемников зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Песчаное на Луганщине враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Новотошкивского оккупанты произвели обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Попасной русские наемники обстреливали украинские позиции из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Майорска вражеские войска применили станковые противотанковые гранатометы.

В районе Южного оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Новоалександровки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сообщают в штабе.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассевойнаДонбасс
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