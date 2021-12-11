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Ковід: в Україні 10 тисяч нових заражених, серед них 991 дитина

Субота, 11 грудня 2021, 07:18
Ковід: в Україні 10 тисяч нових заражених, серед них 991 дитина
Дитина в лікарні, фото AFP/Getty Images

За добу 10 грудня в Україні зафіксували понад 10 тисяч випадків коронавірусу, зокрема заразилися майже тисяча дітей.

Джерело: дані МОЗ

Дослівно: "Зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 991, медпрацівників – 199."

Деталі: Також за минулу добу було госпіталізовано 2 307 осіб, хвороба забрала життя 446 українців.

Водночас 25 861 особа одужала.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 553 817 громадян, летальних випадків 290 789.

 

Нагадаємо:

  • 9 грудня в країні було зафіксовано 11 327 випадків коронавірусної хвороби (зокрема 1010 дітей), померли 442 людини.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірусепідемія
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