Ковид: в Украине 10 тысяч новых зараженных, среди них 991 ребенок

За сутки 10 декабря в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев коронавируса, в том числе заразились почти тысяча детей.

Источник: данные Минздрава

Дословно: "Зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей – 991, медработников – 199".

Детали: Также за минувшие сутки было госпитализировано 2 307 человек, болезнь унесла жизни 446 украинцев.

В то же время 25 861 человек выздоровел.

За все время пандемии в Украине заболели 3 553 817 граждан, летальных случаев – 290 789.

Напомним:

9 декабря в стране было зафиксировано 11 327 случаев коронавирусной болезни (в том числе 1010 детей ), умерли 442 человека.

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