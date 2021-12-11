Погода у вихідні: від снігу до +13 градусів

В Україні у більшості областей у суботу та неділю очікуються дощі, на заході – зі снігом. Температура повітря у різних регілнах коливатиметься від 3° морозу вночі до 13° тепла вдень.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 11 грудня дощитиме, на заході країни – у першій половині доби дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця. У східних та південно-східних областях без опадів.

Температура у західних та північно-східних областях до +5°, на решті території протягом доби 4-9° тепла. На півдні країни вдень від +10 до +13°

У Києві та Київській області 11 грудня хмарно, дощ. Температура протягом доби у столиці 6-8° тепла, по області 4-9° тепла.

У неділю, 12 грудня, в Україні збережеться хмарна з опадами погода, у західних областях значний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень близько нуля.

Температура 2-7° тепла, у південних областях вдень до +12°, водночас в Карпатах сніг та до -6°.