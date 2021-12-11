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Погода в выходные: от снега до +13 градусов

Суббота, 11 декабря 2021, 08:57
Погода в выходные: от снега до +13 градусов
Фото pixabay

В Украине в большинстве областей в субботу и воскресенье ожидаются дожди, на западе со снегом. Температура воздуха в разных регионах будет колебаться от 3° мороза ночью до 13° тепла днем.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 11 декабря дождь, на западе страны - в первой половине суток дождь с мокрым снегом, на дорогах гололедица. В восточных и юго-восточных областях без осадков.

Температура в западных и северо-восточных областях до +5°, на остальной территории в течение суток 4-9° тепла. На юге страны днем ​​от +10 до +13°

В Киеве и Киевской области 11 декабря облачно с прояснениями, дождь. Температура в течение суток в столице 6-8 тепла, по области 4-9 тепла.

В воскресенье, 12 декабря, в Украине сохранится облачная с осадками погода, в западных областях сильный мокрый снег и дождь, местами гололедица, налипание мокрого снега, температура ночью и днем ​​около нуля.

Температура 2-7° тепла, в южных областях днем ​​до +12°, в то же время в Карпатах снег и до -6°.

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Темы: погодаКарпатыКиев
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