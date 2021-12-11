Заступник голови МВС влаштував розборки на блокпості на Донеччині

Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи.

Джерело: відео Ютуб-каналу "Остання Крапля"

Деталі: На відео силовики, що чергують на блокпості, намагаються пояснити Гогілашвілі, чому вони його зупинили, та попросили пред'явити документи.

У відповідь на це чиновник обурюється, що його не впізнали, та питає, чи бачили вони його фото. Після чого погрожує.

Пряма мова Гогілашвілі: "Єдиний заступник міністра, з таким є**ом, як у мене, він лише один. Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…

Я вважаю неправильним те, що ти не знаєш заступника міністра внутрішніх справ в обличчя! Повне невиконання субординації! Я не повинен тут, б** витарачати час та пояснювати тобі, що я заступник міністра!... Що у вас в голові, б**?"

Оновлено: Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, что через поведінку Олександра Гогілашвілі запропонував уряду відсторонити свого заступника.

Довідково: Олександр Гогілашвілі потрапив на роботу в Міністерство внутрішніх справ у вересні 2019 року - відразу на посаду заступника Арсена Авакова, що тоді очолював відомство.

Після приходу на посаду Дениса Монастирського Гогілашвілі залишився заступником. У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

Дружина Гогілашвілі – Марія Левченко – є особистим помічником президента Володимира Зеленського.