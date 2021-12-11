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Глава МВС відреагував на поведінку свого заступника Гогілашвілі

Субота, 11 грудня 2021, 12:59
Денис Монастирський, фото з його Facebook

Через скандал, який влаштував заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі на блокпості при в'їзді в Донецьку область, проведуть "дисциплінарне провадження", під час якого встановлюватимуть всі обставини інциденту.

Джерело: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у Facebook  

Деталі: Очільник МВС зазначив, що підписав подання уряду, яким пропонує відсторонити Гогілашвілі від займаної посади.

Пряма мова Монастирського: Через події на блокпосту в Донецькій області за участю заступника міністра Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем’єр-міністром України та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки.

На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду відсторонити Олександра Гогілашвілі від займаної посади для чого підписав відповідне подання до Кабінету Міністрів України.

Я особисто вивчу всі деталі того, що сталося і прийму відповідні управлінські рішення".

Передісторія: Заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область через те, що його автівку зупинили й попросили показати документи. Чиновник обурився, що його не впізнали, та погрожував правоохоронцям.

Теми: МВСМонастирський


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