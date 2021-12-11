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Замминистра МВД устроил разборки на блокпосте на Донетчине

Суббота, 11 декабря 2021, 09:56
Замминистра МВД устроил разборки на блокпосте на Донетчине
Александр Гогилашвили, скрин с видео

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со правоохранителями на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.

Источник: видео Ютуб-канала "Последняя Капля"

Детали: На видео дежурящие на блокпосте силовики пытаются объяснить Гогилашвили, почему они его остановили и просили предъявить документы.

В ответ на это чиновник возмущается, что его не узнали, спрашивает, видели ли они его фото. После чего начинает угрожать.

Прямая речь Гогилашвили: "Единственный заместитель министра, с таким е**лом как у меня, он только один. Я три года уже заместитель министра! Три года! И печально, что ты не знаешь… Теперь ты знаеш, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятным не будет…

Я считаю неправильным то, что ты не знаешь замминистра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, б** терять время и объяснять тебе, что я заместитель министра! Что у вас голове, б**?"

Обновлено: Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что из-за поведения Александра Гогилашвили предложил правительству отстранить своего заместителя.

Справка: Александр Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили – Мария Левченко – является личным помощником президента Владимира Зеленского.

Александр Гогилашвили
Александр Гогилашвили
Фото МВС

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Темы: скандалМВД
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