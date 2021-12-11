Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Замминистра МВД устроил разборки на блокпосте на Донетчине

Суббота, 11 декабря 2021, 10:56
Александр Гогилашвили, скрин с видео

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили поскандалил со правоохранителями на въезде в Донецкую область из-за того, что его автомобиль остановили и попросили показать документы.

Источник: видео Ютуб-канала "Последняя Капля"

Детали: На видео дежурящие на блокпосте силовики пытаются объяснить Гогилашвили, почему они его остановили и просили предъявить документы.

В ответ на это чиновник возмущается, что его не узнали, спрашивает, видели ли они его фото. После чего начинает угрожать.

Прямая речь Гогилашвили: "Единственный заместитель министра, с таким е**лом как у меня, он только один. Я три года уже заместитель министра! Три года! И печально, что ты не знаешь… Теперь ты знаеш, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятным не будет…

Я считаю неправильным то, что ты не знаешь замминистра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, б** терять время и объяснять тебе, что я заместитель министра! Что у вас голове, б**?"

Обновлено: Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что из-за поведения Александра Гогилашвили предложил правительству отстранить своего заместителя.

Справка: Александр Гогилашвили попал на работу в Министерство внутренних дел в сентябре 2019 года — сразу на должность заместителя Арсена Авакова, возглавлявшего ведомство тогда.

В МВД он отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых.

Жена Гогилашвили – Мария Левченко – является личным помощником президента Владимира Зеленского.

Александр Гогилашвили
Александр Гогилашвили
Фото МВС

Темы: скандалМВД
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"

Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей

Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией

Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость

Джонсон поговорил с Путиным об Украине, тот потребовал переговоров о НАТО

Еще две области выходят из "красной" зоны ковид-опасности

Все новости...
скандал
Заместителя главы МВД Гогилашвили после скандалов уволили
"Ты что, тупой?": появилось новое видео с Гогилашвили - поскандалил с патрульными в Киеве
Замминистра МВД Гогилашвили имеет российский паспорт – расследование
Последние новости
23:15
фотоПользователи жалуются на сбои в работе "Дії"
22:26
Кулеба встретился с американским дипломатом, которая едет на переговоры в Москву
21:36
Две петиции об отмене "принудительной" вакцинации набрали нужное количество подписей
21:08
США могут увеличить военное присутствие на восточном фланге НАТО
20:54
КГГА разрешила Алиеву построить ТРЦ на месте книжного рынка на Петровке
20:47
Новости 13 декабря: увольнение заместителя главы МВД, Лукашенко о союзе с Россией
20:31
Кулеба впервые пообщался с новой главой МИД Германии: обсудили Донбасс и "Северный поток-2"
20:30
Смертельное ДТП в Харькове: несовершеннолетний водитель "Инфинити" втрое превысил разрешенную скорость
20:05
Курс валют: гривня продолжает укрепляться
20:01
Боррель: ЕС готов к экономическим санкциям в случае усиления агрессии России
Все новости...