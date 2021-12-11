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Уточнення "За кошти платників податків": Зеленський відповів на петицію

Субота, 11 грудня 2021, 12:44
Фото ГО "Ціна держави"

Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію, в якій пропонується зобов’язати чиновників в інформаційних матеріалах уточнювати, що інфраструктурні проєкти в країні фінансуються з кишень громадян.

Джерело: відповідь глави держави

Деталі: Автор петиції – виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук – вказує, що чиновники часто використовують кошти платників податків для особистого політичного піару.

За його словами, робота, яку держслужбовці повинні виконувати у щоденному режимі (зокрема будівництво доріг, об’єктів соціального призначення тощо) іноді видається ними як особисте досягнення. Саме тому найняті українцями на держслужбу люди мають чітко вказувати, що їх робоча діяльність фінансується за рахунок платників податків. 

Петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів ще 20 листопада.

Зеленський у свою чергу зазначив, що підтримує петицію, проте запропонував для реалізації ідеї створити окремий сайт та поширювати посилання на нього.

Пряма мова Зеленського: "Зважаючи на високу суспільну значущість порушеного питання, підтримую пропозицію щодо забезпечення широкого висвітлення інформації про джерела, обсяги та порядок фінансування будівництва та реконструкції об’єктів, включених до програми "Велике будівництво".

…Запропонував створити окремий онлайн-ресурс, на якому висвітлюватимуться обсяги та джерела використання коштів у цілях реалізації проєктів програми "Велике будівництво", а також забезпечити посилання на нього на всіх інформаційних матеріалах зазначеної програми. Вважаю, що поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже – сприятиме виведенню частини економіки з тіні.

Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції поінформує Кабінет Міністрів України".

Українська правда
Теми: петиціяЗеленськийбудівництводороги


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