Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уточнення "За кошти платників податків": Зеленський відповів на петицію

Субота, 11 грудня 2021, 11:44
Уточнення За кошти платників податків: Зеленський відповів на петицію
Фото ГО "Ціна держави"

Президент Володимир Зеленський відповів на електронну петицію, в якій пропонується зобов’язати чиновників в інформаційних матеріалах уточнювати, що інфраструктурні проєкти в країні фінансуються з кишень громадян.

Джерело: відповідь глави держави

Деталі: Автор петиції – виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук – вказує, що чиновники часто використовують кошти платників податків для особистого політичного піару.

За його словами, робота, яку держслужбовці повинні виконувати у щоденному режимі (зокрема будівництво доріг, об’єктів соціального призначення тощо) іноді видається ними як особисте досягнення. Саме тому найняті українцями на держслужбу люди мають чітко вказувати, що їх робоча діяльність фінансується за рахунок платників податків. 

Петиція набрала необхідні 25 тисяч підписів ще 20 листопада.

Зеленський у свою чергу зазначив, що підтримує петицію, проте запропонував для реалізації ідеї створити окремий сайт та поширювати посилання на нього.

Пряма мова Зеленського: "Зважаючи на високу суспільну значущість порушеного питання, підтримую пропозицію щодо забезпечення широкого висвітлення інформації про джерела, обсяги та порядок фінансування будівництва та реконструкції об’єктів, включених до програми "Велике будівництво".

…Запропонував створити окремий онлайн-ресурс, на якому висвітлюватимуться обсяги та джерела використання коштів у цілях реалізації проєктів програми "Велике будівництво", а також забезпечити посилання на нього на всіх інформаційних матеріалах зазначеної програми. Вважаю, що поява такого ресурсу сприятиме не тільки забезпеченню прозорості використання публічних коштів, а й стане стимулом для формування в суспільстві культури сумлінної сплати податків, а отже – сприятиме виведенню частини економіки з тіні.

Про результати розгляду порушених питань автора електронної петиції поінформує Кабінет Міністрів України".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: петиціяЗеленськийбудівництводороги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
петиція
"Відверто розчаровує". Автор петиції про заборону книжок з Росії прокоментував відповідь Зеленського
Немає підстав: Шмигаль відповів на петицію про звільнення Ткаченка
Петиція про звільнення міністра культури Ткаченка зібрала необхідну кількість підписів
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: