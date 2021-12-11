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Уточнение "За средства налогоплательщиков": Зеленский ответил на петицию

Суббота, 11 декабря 2021, 11:44
Уточнение За средства налогоплательщиков: Зеленский ответил на петицию
Фото ОО "Ціна держави"

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, в которой предлагается обязать чиновников в информационных материалах уточнять, что инфраструктурные проекты в стране финансируются из карманов граждан.

Источник: ответ главы государства

Детали: Автор петиции – исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук – указывает, что чиновники часто используют средства налогоплательщиков для личного политического пиара.

По его словам, работа, которую госслужащие должны выполнять в ежедневном режиме (в частности, строительство дорог, объектов социального назначения и т.п.) иногда представляется ими как личное достижение. Поэтому нанятые украинцами на госслужбу люди должны четко указывать, что их рабочая деятельность финансируется за счет налогоплательщиков.

Петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей еще 20 ноября.

Зеленский в свою очередь отметил, что поддерживает петицию, однако предложил для реализации идеи создать отдельный сайт.

Прямая речь Зеленского: "Учитывая высокую общественную значимость поднятого вопроса, поддерживаю предложение по обеспечению широкого освещения информации об источниках, объемах и порядке финансирования строительства и реконструкции объектов, включенных в программу "Большое строительство".

…Предложил создать отдельный онлайн-ресурс, на котором будут освещаться объемы и источники использования средств в целях реализации проектов программы "Большое строительство", а также обеспечить ссылку на него на всех информационных материалах указанной программы. Считаю, что появление такого ресурса будет способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов, а следовательно – будет способствовать выведению части экономики из тени.

О результатах рассмотрения поднятых вопросов автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины".

Украинская правда

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Темы: петицияЗеленскийстроительстводороги
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