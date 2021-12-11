Мігранти вчинили чергову спробу прориву через польський кордон

Група мігрантів намагалася силою проникнути на територію Польщі через польсько-білоруський кордон, при цьому білоруські силовики осліплювали польських військових та прикордонників та кидали у них камінням.

Джерело: речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська, яку цитує Укрінформ з посиланням на РАР

Деталі: За словами Міхальської, у п’ятницю о 23:35 за місцевим часом в районі населеного пункту Черемха група з 28-ми іноземців за допомогою білоруських силовиків намагалася проникнути до Польщі. Білоруси осліплювали поляків лазерами і прожекторами.

За інформацією Прикордонної служби Польщі, за минулу добу, 10 грудня, 41 мігрант намагався нелегально перетнути польсько-білоруський кордон. Польські прикордонники видали 10 постанов про залишення території РП.

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