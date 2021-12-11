Мигранты предприняли очередную попытку прорыва через польскую границу

Группа мигрантов пыталась проникнуть на территорию Польши через польско-белорусскую границу, при этом белорусские силовики ослепляли польских военных и пограничников и бросали в них камнями.

Источник: пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, которую цитирует Укринформ со ссылкой на РАР

Детали: По словам Михальской, в пятницу в 23:35 по местному времени в районе населенного пункта Черемха группа из 28 иностранцев с помощью белорусских силовиков пыталась проникнуть в Польшу. Белорусы ослепляли поляков лазерами и прожекторами.

По информации Пограничной службы Польши, за минувшие сутки, 10 декабря, 41 мигрант пытался нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Польские пограничники выдали 10 постановлений о том, что необходимо покинуть территорию РП.

Напомним: