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Мигранты предприняли очередную попытку прорыва через польскую границу

Суббота, 11 декабря 2021, 12:58
Мигранты предприняли очередную попытку прорыва через польскую границу
Польско-белорусская граница, фото AFP/Getty Images

Группа мигрантов пыталась проникнуть на территорию Польши через польско-белорусскую границу, при этом белорусские силовики ослепляли польских военных и пограничников и бросали в них камнями.

Источник: пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, которую цитирует Укринформ со ссылкой на РАР

Детали: По словам Михальской, в пятницу в 23:35 по местному времени в районе населенного пункта Черемха группа из 28 иностранцев с помощью белорусских силовиков пыталась проникнуть в Польшу. Белорусы ослепляли поляков лазерами и прожекторами.

По информации Пограничной службы Польши, за минувшие сутки, 10 декабря, 41 мигрант пытался нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Польские пограничники выдали 10 постановлений о том, что необходимо покинуть территорию РП.

Напомним:

  • Погранслужба Польши ранее сообщала, что белорусские силовики бросают через границу шумовые петарды.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев, но польские власти якобы скрывают эту информацию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: границаПольшаБеларусь
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