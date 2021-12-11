Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мигранты предприняли очередную попытку прорыва через польскую границу

Суббота, 11 декабря 2021, 13:58
Польско-белорусская граница, фото AFP/Getty Images

Группа мигрантов пыталась проникнуть на территорию Польши через польско-белорусскую границу, при этом белорусские силовики ослепляли польских военных и пограничников и бросали в них камнями.

Источник: пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская, которую цитирует Укринформ со ссылкой на РАР

Детали: По словам Михальской, в пятницу в 23:35 по местному времени в районе населенного пункта Черемха группа из 28 иностранцев с помощью белорусских силовиков пыталась проникнуть в Польшу. Белорусы ослепляли поляков лазерами и прожекторами.

По информации Пограничной службы Польши, за минувшие сутки, 10 декабря, 41 мигрант пытался нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Польские пограничники выдали 10 постановлений о том, что необходимо покинуть территорию РП.

Напомним:

  • Погранслужба Польши ранее сообщала, что белорусские силовики бросают через границу шумовые петарды.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на польско-белорусской границе появилось множество безымянных могил беженцев, но польские власти якобы скрывают эту информацию.

Темы: границаПольшаБеларусь
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина отреагировали на доказательства присутствия солдат РФ на оккупированном Донбассе

Украина будет форпостом НАТО в случае полномасштабной войны с Россией – Зеленский

Суд в России впервые признал присутствие российских солдат на оккупированном Донбассе

видеоПорошенко ворвался в эфир обновленного канала "Рада" и устроил разборки

видеоГогилашвили живет в особняке организатора конвертцентров и делит его с руководителем ГУР – СМИ

Украина закупит таблетки от COVID-19 компании Pfizer – Ляшко

Все новости...
граница
США выделят $20 млн для усиления северной и восточной границ Украины
Узбекского "фермера" не пустили в Украину из-за триколора и двуглавого орла
При возвращении в Украину Саакашвили грозит наказание – источники
Последние новости
14:26
Кличко имеет большее доверие среди киевлян, чем Зеленский - опрос
14:13
Украинский банк запустит пилотный проект электронных денег на блокчейне
14:09
В рейтинге партий среди киевлян "Слуга народа" только третья
14:00
У Путина отреагировали на доказательства присутствия солдат РФ на оккупированном Донбассе
13:54
Американский регулятор "выключит" "печатный станок" для преодоления рекордной инфляции
13:54
Более 60% киевлян считают, что есть конфликт между Зеленским и Кличко
13:48
Верховная Рада призывает немецкий Бундестаг признать Голодомор геноцидом
13:23
Министр финансов рассказал, какие общемировые тренды отразятся на Украине
13:21
В Польше – первый случай заражения штаммом "Омикрон"
13:11
Крымскотатарский орнамент Орьнек внесли в культурное наследие ЮНЕСКО
Все новости...