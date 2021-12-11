Президент Литви про напад Росії: може здійснитись найгірший сценарій

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ймовірність російської агресії проти України є дуже висока, і може здійснитися найгірший сценарій.

Про це Науседа розповів журналістам в п’ятницю після бесіди країн східного флангу НАТО з президентом США Джо Байденом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Як я сказав президенту США, це дзвіночок не тільки для України, це дзвіночок і для всього східного флангу НАТО, країни Балтії теж відчувають пряму загрозу. Тому ми домовилися, що відповідь США у військовому сенсі цього слова буде адекватною, ми можемо розраховувати на підкріплення у військовому сенсі, яке дозволить нам почуватися більш захищеними", - сказав Науседа.

За його словами, ймовірність російської агресії дуже висока.

"Є багато ознак, які показують, що може виповнитися і найгірший сценарій - військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави. Ми разом маємо зробити все, щоб цього найгіршого сценарію не було", - сказав він.

За словами глави балтійської держави, "ми самі маємо зробити все", щоб для безпеки Литви та регіону не виникло додаткових викликів.

У бесіді з Байденом президент Литви також підкреслив, що в умовах військової загрози, що виходять від Росії, важлива єдність партнерів по НАТО.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

Генсек НАТО відкинув вимогу Росії щодо нечленства України в Альянсі.