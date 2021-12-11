Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Президент Литви про напад Росії: може здійснитись найгірший сценарій

Субота, 11 грудня 2021, 14:13
Гітанас Науседа, фото Getty Images for Concordia Summit

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ймовірність російської агресії проти України є дуже висока, і може здійснитися найгірший сценарій.

Про це Науседа розповів журналістам в п’ятницю після бесіди країн східного флангу НАТО з президентом США Джо Байденом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

"Як я сказав президенту США, це дзвіночок не тільки для України, це дзвіночок і для всього східного флангу НАТО, країни Балтії теж відчувають пряму загрозу. Тому ми домовилися, що відповідь США у військовому сенсі цього слова буде адекватною, ми можемо розраховувати на підкріплення у військовому сенсі, яке дозволить нам почуватися більш захищеними", - сказав Науседа.

За його словами, ймовірність російської агресії дуже висока.

"Є багато ознак, які показують, що може виповнитися і найгірший сценарій - військова інтервенція на територію суверенної незалежної держави. Ми разом маємо зробити все, щоб цього найгіршого сценарію не було", - сказав він.

За словами глави балтійської держави, "ми самі маємо зробити все", щоб для безпеки Литви та регіону не виникло додаткових викликів.

У бесіді з Байденом президент Литви також підкреслив, що в умовах військової загрози, що виходять від Росії, важлива єдність партнерів по НАТО.

Як повідомлялося, 7 грудня відбулися переговори президентів РФ та США. На них Путін висунув нову вимогу, виконання якої має лишити Україну поза НАТО. Втім наразі він не має згоди Заходу на її виконання.

Генсек НАТО відкинув вимогу Росії щодо нечленства України в Альянсі.

Теми: війнаРосіяУкраїнаЛитва


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Борис Джонсон: Вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу

Італія заборонила в’їзд навіть вакцинованих туристів з України

Помічник Безлера отримав 11 років тюрми за знущання над війсоковополоненими

фотоГоловуюча держава в ЄС зобов'язалася підтримати вступ України

Польща посилила обмеження на в’їзд з України

Нардепи на чолі з Разумковим оскаржать в КС проєкт Зеленського про громадянство

Усі новини...
війна
Вторгнення в Україну стане стратегічною помилкою Росії - Британія
Доба на Донбасі: ворог 6 разів накривав вогнем позиції ЗСУ
Росія запевнила США, що не продовжуватиме ескалацію – Зеленський
Останні новини
19:31
Найбільший виробник безпілотників потрапить до чорного списку Мінфіну США
19:30
НАБУ з "антимонопольниками" викрили змову на пів мільярда гривень
19:09
Кулеба: вже чверть країн ЄС офіційно підтримують вступ України
19:02
Канал "Рада" відхрестився від ролика із політтехнологом Петровим в парламенті
18:55
У "Газпромі" заявили, що "прокачали" через Україну весь законтрактований обсяг газу
18:42
НАЗК виграло касацію й заблокувало держфінансування "Голосу"
18:34
Берлін, Париж та Київ домовилися продовжити роботу в Нормандському форматі - Банкова
18:19
Антимонопольники оштрафували lifecell за скаргою "Київстар"
18:07
Зеленський обговорив з новим канцлером Німеччини можливе членство України в НАТО
18:05
Німеччина оголосила двох співробітників посольства Росії персонами нон грата
Усі новини...