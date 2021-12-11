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Президент Литвы о нападении России: может осуществиться худший сценарий

Суббота, 11 декабря 2021, 13:13
Президент Литвы о нападении России: может осуществиться худший сценарий
Гитанас Науседа, фото Getty Images for Concordia Summit

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вероятность российской агрессии против Украины очень высока, и может осуществиться худший сценарий.

Об этом Науседа рассказал журналистам в пятницу после беседы стран восточного фланга НАТО с президентом США Джо Байденом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

"Как я сказал президенту США, это дзвоночек не только для Украины, это дзвоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже испытывают прямую угрозу. Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя более защищенными", – сказал Науседа.

По его словам, вероятность российской агрессии очень высока.

"Есть много признаков, которые показывают, что может исполниться и худший сценарий - военная интервенция на территорию суверенного независимого государства. Мы вместе должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было", - сказал он.

По словам главы балтийского государства, "мы сами должны сделать все", чтобы для безопасности Литвы и региона не возникло дополнительных вызовов.

В беседе с Байденом президент Литвы также подчеркнул, что в условиях исходящей от России военной угрозы важно единство партнеров по НАТО.

Как сообщалось, 7 декабря прошли переговоры президентов РФ и США. На них Путин выдвинул новое требование, выполнение которого должно оставить Украину вне НАТО. Впрочем, пока у него нет согласия Запада на это.

Генсек НАТО отверг требование России по поводу нечленства Украины в Альянсе.

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Темы: войнаРосcияУкраинаЛитва
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