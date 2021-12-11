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"Гради", "Рапіри" і танки: окупанти вигнали за лінії відведення сотні одиниць бойової техніки

Субота, 11 грудня 2021, 15:57
Фото Getty Images

Бойовики ОРДЛО вивели 235 одиниць військової техніки за лінії відведення і за межі зон зберігання, обумовлених мінськими угодами.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил із посиланням на звіт СММ ОБСЄ

Деталі: Йдеться про "Гради", "Рапіри", танки, ЗРК "Стріла", гаубиці, міномети та самохідні артилерійські установки.

Крім того, в окупованому Луганську було виявлено чотири БТРи, які рухались колоною.

Також окупанти заважають спостерігачам ОБСЄ слідкувати за дотриманням мінських домовленостей. Зокрема, в районі Оленівки бойовики затримали патруль місії, у складі якого перебував заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон. Його не відпускали понад дві години через нібито відсутність у збройних формувань РФ інформації про пересування цього патруля.

Дослівно: "Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів".

 

Українська правда
Теми: ОРДЛОвійнаДонбас


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