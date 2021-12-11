"Грады", "Рапиры" и танки: оккупанты выгнали за линии отведения сотни единиц боевой техники

Боевики ОРДЛО вывели 235 единиц военной техники за линии отведения и за пределы зон хранения, обусловленных минскими соглашениями.

Источник: штаб операции Объединенных сил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ

Детали: Речь идет о "Градах", "Рапирах", танках, ЗРК "Стрела", гаубицах, минометах и ​​самоходных артиллерийских установках.

Кроме того, в оккупированном Луганске были обнаружены четыре БТРа, которые двигались колонной.

Также оккупанты мешают наблюдателям ОБСЕ следить за соблюдением минских договоренностей. В частности, в районе Оленовки боевики задержали патруль миссии, в составе которого был заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон. Его не отпускали более двух часов из-за якобы отсутствия у вооруженных формирований РФ информации о передвижении этого патруля.

Дословно: "Зафиксированные нарушения со стороны ВФ РФ свидетельствуют о ведении ими активных мер боевой подготовки для создания предпосылок для дальнейшей эскалации напряжения на линии столкновения. А также о попытках скрыть свою преступную деятельность от международных наблюдателей".