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Байден про серію торнадо: Один із найбільших спалахів в історії США

Субота, 11 грудня 2021, 22:55
Байден про серію торнадо: Один із найбільших спалахів в історії США
Getty Images

Президент США Джо Байден назвав спалах торнадо, що вирував у країні в п’ятницю і суботу, одним із найбільших в історії.

Джерело: CNN

Пряма мова Байдена: "Мабуть, це буде один із найбільших спалахів торнадо в нашій історії".

"Це трагедія. І ми досі не знаємо, скільки життів втрачено чи повний розмір збитків".

Деталі: Раніше Байден затвердив федеральне оголошення надзвичайної ситуації в Кентуккі, найбільш постраждалому від серії торнадо штаті.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир назвав торнадо, що вирував у штаті, найгіршим, найбільш руйнівним і найбільш смертоносним торнадо в історії Кентуккі.

Губернатор сказав, що, на його думку, кількість загиблих перевищить 100 людей, зазначивши: "Я думаю, що вона може значно зрости".

За останньою інформацією, щонайменше 79 людей загинули в серії торнадо, які за одну ніч пройшли по заходу і південному сходу США, з них мінімум 70 – у штаті Кентуккі.

Українська правда

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