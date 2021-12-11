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Байден о серии торнадо: Одна из крупнейших вспышек в истории США

Суббота, 11 декабря 2021, 23:55
Getty Images

Президент США Джо Байден назвал вспышку торнадо, обрушившуюся на страну в пятницу и субботу, одной из крупнейших в истории.

Источник: CNN

Прямая речь Байдена: "Вероятно, это будет одна из крупнейших вспышек торнадо в нашей истории".

"Это трагедия. И мы до сих пор не знаем, сколько жизней потеряно или полный размер ущерба".

Детали: Ранее Байден утвердил федеральное объявление чрезвычайной ситуации в Кентукки, наиболее пострадавшем от торнадо штате.

Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал торнадо, обрушившиеся на штат, "худшим, самым разрушительным и смертоносным торнадо в истории Кентукки".

Губернатор сказал, что, по его мнению, число погибших превысит 100 человек, сказав: "Я думаю, что оно может значительно возрасти".

По последней информации, по меньшей мере 79 человек погибли в серии торнадо, обрушившихся за одну ночь на запад и юго-восток США, из них минимум 70 – в штате Кентукки.

Украинская правда
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