У США шість людей загинули на зруйнованому торнадо складі Amazon

Щонайменше шість людей загинули на складі Amazon в Едвардсвіллі в США – після того, як торнадо обвалив стіну та дах будівлі.

Джерело: The New York Times та Reuters з посиланням на начальника пожежної охорони в Едвардсвіллі Джеймса Вайтфорда

Деталі: Вайтфорд сказав, що, водночас, 45 людей благополучно залишили будівлю.

Раніше повідомлялося, що близько 50 робітників перебували на складі, коли він постраждав від екстремального погодного явища у п'ятницю.

Будівля Amazon знаходиться в західній частині міста з приблизно 20 складами площею від 100 тисяч до 1,4 млн квадратних футів (близько 130 тисяч квадратних метрів).

Передісторія: