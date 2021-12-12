Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США шість людей загинули на зруйнованому торнадо складі Amazon

Неділя, 12 грудня 2021, 01:48
У США шість людей загинули на зруйнованому торнадо складі Amazon
TIM VIZER/AFP via Getty Images

Щонайменше шість людей загинули на складі Amazon в Едвардсвіллі  в США – після того, як торнадо обвалив стіну та дах будівлі.

Джерело: The New York Times та Reuters з посиланням на начальника пожежної охорони в Едвардсвіллі Джеймса Вайтфорда

Деталі: Вайтфорд сказав, що, водночас, 45 людей благополучно залишили будівлю.

Раніше повідомлялося, що близько 50 робітників перебували на складі, коли він постраждав від екстремального погодного явища у п'ятницю.

Будівля Amazon знаходиться в західній частині міста з приблизно 20 складами площею від 100 тисяч до 1,4 млн квадратних футів (близько 130 тисяч квадратних метрів).

Передісторія:

  • Серія торнадо пронеслася шістьма штатами США.
  • Протягом більш ніж 200 миль зруйновано будинки, фабрики та склади.
  • За останньою інформацією, щонайменше 79 людей загинули, з них мінімум 70 – у штаті Кентуккі.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАстихійне лихо
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: