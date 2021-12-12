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У США шість людей загинули на зруйнованому торнадо складі Amazon

Неділя, 12 грудня 2021, 02:48
TIM VIZER/AFP via Getty Images

Щонайменше шість людей загинули на складі Amazon в Едвардсвіллі  в США – після того, як торнадо обвалив стіну та дах будівлі.

Джерело: The New York Times та Reuters з посиланням на начальника пожежної охорони в Едвардсвіллі Джеймса Вайтфорда

Деталі: Вайтфорд сказав, що, водночас, 45 людей благополучно залишили будівлю.

Раніше повідомлялося, що близько 50 робітників перебували на складі, коли він постраждав від екстремального погодного явища у п'ятницю.

Будівля Amazon знаходиться в західній частині міста з приблизно 20 складами площею від 100 тисяч до 1,4 млн квадратних футів (близько 130 тисяч квадратних метрів).

Передісторія:

  • Серія торнадо пронеслася шістьма штатами США.
  • Протягом більш ніж 200 миль зруйновано будинки, фабрики та склади.
  • За останньою інформацією, щонайменше 79 людей загинули, з них мінімум 70 – у штаті Кентуккі.

Теми: СШАстихійне лихо


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