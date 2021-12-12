У США шість людей загинули на зруйнованому торнадо складі Amazon
Неділя, 12 грудня 2021, 02:48
Щонайменше шість людей загинули на складі Amazon в Едвардсвіллі в США – після того, як торнадо обвалив стіну та дах будівлі.
Джерело: The New York Times та Reuters з посиланням на начальника пожежної охорони в Едвардсвіллі Джеймса Вайтфорда
Деталі: Вайтфорд сказав, що, водночас, 45 людей благополучно залишили будівлю.
Раніше повідомлялося, що близько 50 робітників перебували на складі, коли він постраждав від екстремального погодного явища у п'ятницю.
Будівля Amazon знаходиться в західній частині міста з приблизно 20 складами площею від 100 тисяч до 1,4 млн квадратних футів (близько 130 тисяч квадратних метрів).
Передісторія:
- Серія торнадо пронеслася шістьма штатами США.
- Протягом більш ніж 200 миль зруйновано будинки, фабрики та склади.
- За останньою інформацією, щонайменше 79 людей загинули, з них мінімум 70 – у штаті Кентуккі.