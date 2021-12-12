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В США шесть человек погибли на разрушенном торнадо складе Amazon

Воскресенье, 12 декабря 2021, 01:48
В США шесть человек погибли на разрушенном торнадо складе Amazon
TIM VIZER/AFP via Getty Images

По меньшей мере, шесть человек погибли на складе Amazon в Эдвардсвилле в США – после того, как торнадо обвалил стену и крышу здания.

Источник: The New York Times и Reuters со ссылкой на начальника пожарной охраны в Эдвардсвилле Джеймса Уайтфорда

Детали: Уайтфорд сказал, что 45 человек благополучно покинули здание.

Ранее сообщалось, что около 50 рабочих были на складе, когда он пострадал от экстремального погодного явления в пятницу.

Здание Amazon находится в западной части города с примерно 20 складами площадью от 100 тысяч до 1,4 млн квадратных футов (около 130 тысяч квадратных метров).

Предыстория:

  • Серия торнадо пронеслась по шести штатам США.
  • На протяжении более 200 миль разрушены дома, фабрики и склады.
  • По последней информации, по меньшей мере, 79 человек погибли, из них минимум 70 – в штате Кентукки.

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Темы: СШАстихийное бедствие
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