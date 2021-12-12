В США шесть человек погибли на разрушенном торнадо складе Amazon
Воскресенье, 12 декабря 2021, 01:48
По меньшей мере, шесть человек погибли на складе Amazon в Эдвардсвилле в США – после того, как торнадо обвалил стену и крышу здания.
Источник: The New York Times и Reuters со ссылкой на начальника пожарной охраны в Эдвардсвилле Джеймса Уайтфорда
Детали: Уайтфорд сказал, что 45 человек благополучно покинули здание.
Ранее сообщалось, что около 50 рабочих были на складе, когда он пострадал от экстремального погодного явления в пятницу.
Здание Amazon находится в западной части города с примерно 20 складами площадью от 100 тысяч до 1,4 млн квадратных футов (около 130 тысяч квадратных метров).
Предыстория:
- Серия торнадо пронеслась по шести штатам США.
- На протяжении более 200 миль разрушены дома, фабрики и склады.
- По последней информации, по меньшей мере, 79 человек погибли, из них минимум 70 – в штате Кентукки.