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Півмільйона людей у світі заразилися Covid

Неділя, 12 грудня 2021, 04:55
NOEL CELIS/AFP via Getty Images

10 грудня у світі виявили 502 389 нових хворих на коронавірус, більше половини  - 324 322 випадки - зафіксували в Європі.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема  в США – 57 414 випадків, в Британії – 54 073, у Франції – 53 720.

Крім того, в Німеччині – 37 542 зараження, в Росії – 30 288.

Україна з 10 133 хворими на 14 місці у світі між Чехією та Південною Кореєю. У Європі Україна на 10 місці.

5 425 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4 місці у світі і на 3 – серед європейських країн.

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Нагадаємо: 10 грудня в Україні госпіталізували з COVID-19 2 307 осіб, хвороба забрала життя 446 українців. Водночас 25 861 особа одужала.

Українська правда
Теми: коронавірус


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