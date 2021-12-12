Півмільйона людей у світі заразилися Covid

10 грудня у світі виявили 502 389 нових хворих на коронавірус, більше половини - 324 322 випадки - зафіксували в Європі.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в США – 57 414 випадків, в Британії – 54 073, у Франції – 53 720.

Крім того, в Німеччині – 37 542 зараження, в Росії – 30 288.

Україна з 10 133 хворими на 14 місці у світі між Чехією та Південною Кореєю. У Європі Україна на 10 місці.

5 425 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 4 місці у світі і на 3 – серед європейських країн.

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