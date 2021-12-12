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Полмиллиона людей в мире заразились Covid

Воскресенье, 12 декабря 2021, 03:55
Полмиллиона людей в мире заразились Covid
NOEL CELIS/AFP via Getty Images

10 декабря в мире обнаружили 502 389 новых больных коронавирусом, более половины — 324 322 случая — зафиксировали в Европе.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 57 414 случаев, в Британии – 54 073, во Франции – 53 720.

Кроме того, в Германии – 37 542 заражения, в России – 30 288.

Украина с 10 133 больными на 14 месте в мире между Чехией и Южной Кореей. В Европе Украина находится на 10 месте.

5 425 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 4 месте в мире и на 3 – среди европейских стран.

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Напомним: 10 декабря в Украине госпитализировали c COVID-19 2 307 человек, болезнь унесла жизни 446 украинцев. В то же время 25 861 человек выздоровел.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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