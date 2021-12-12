Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Полмиллиона людей в мире заразились Covid

Воскресенье, 12 декабря 2021, 04:55
NOEL CELIS/AFP via Getty Images

10 декабря в мире обнаружили 502 389 новых больных коронавирусом, более половины — 324 322 случая — зафиксировали в Европе.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США – 57 414 случаев, в Британии – 54 073, во Франции – 53 720.

Кроме того, в Германии – 37 542 заражения, в России – 30 288.

Украина с 10 133 больными на 14 месте в мире между Чехией и Южной Кореей. В Европе Украина находится на 10 месте.

5 425 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю Украина на 4 месте в мире и на 3 – среди европейских стран.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним: 10 декабря в Украине госпитализировали c COVID-19 2 307 человек, болезнь унесла жизни 446 украинцев. В то же время 25 861 человек выздоровел.

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире

Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J

На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС

СБУ предупреждает правительство о возможном отключении ТЭС из-за нехватки угля – СМИ

Новости 16 декабря: Украина и НАТО, присутствие российских войск на Донбассе

Ирану выдвинули ультиматум в связи с компенсациями за сбитый самолет МАУ

Все новости...
коронавирус
Первые случаи "Омикрона" обнаружили в Турции
Всемирный банк выделил Украине на вакцинацию против Covid 150 млн долларов
Covid в Киеве: выздоровлений в четыре раза больше, чем новых случаев
Последние новости
07:29
НАТО: Дальнейшая агрессия против Украины дорого обойдется
07:05
На Донбассе погиб украинский военный
06:18
27 человек погибли в пожаре в Осаке
05:26
В мире обнаружили более 700 тысяч новых случаев COVID-19
04:25
G7 об Omicron: Самая серьезная угроза здравоохранению в мире
03:28
Филиппины накрыл cупертайфун "Рай"
02:27
Советники регулятора США рекомендовали вакцинироваться Pfizer и Moderna вместо J&J
01:27
В Италии — больше всего новых Covid-случаев за 9 месяцев
00:25
Банда на Гаити освободила остальных похищенных миссионеров
23:28
На переданных Украине катерах Island установят американское вооружение – командующий ВМС
Все новости...