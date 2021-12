Бокс: Ломаченко здолав Коммі

У Нью-Йорку український боксер Василь Ломаченко переміг ганця Річарда Коммі в бою у рамках легкої ваги.

Джерело: "Суспільне", "Укрінформ"

Деталі: Ломаченко переміг з рахунком 117-110, 119-108, 119-108. Усі троє суддів віддали перемогу Ломаченку.

Ломаченко мав перевагу в усіх раундах, крім першого, та відсилав суперника в нокдаун в 7 раунді.

Зазначається, що таким чином Ломаченко здобув свою 16 перемогу в кар'єрі і став Інтерконтинетальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Після бою Василь Ломаченко заявив, що готовий позмагатися з Джорджом Камбососом, чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight 😯 #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb