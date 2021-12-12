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Бокс: Ломаченко здолав Коммі

Неділя, 12 грудня 2021, 07:03
Sarah Stier/Getty Images

У Нью-Йорку український боксер Василь Ломаченко переміг ганця Річарда Коммі в бою у рамках легкої ваги.

Джерело: "Суспільне", "Укрінформ"

Деталі:  Ломаченко переміг з рахунком 117-110, 119-108, 119-108. Усі троє суддів віддали перемогу Ломаченку.

Ломаченко мав перевагу в усіх раундах, крім першого, та відсилав суперника в нокдаун в 7 раунді.

Зазначається, що таким чином Ломаченко здобув свою 16 перемогу в кар'єрі і став Інтерконтинетальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Після бою Василь Ломаченко заявив, що готовий позмагатися з Джорджом Камбососом, чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.

Коммі – екс-чемпіон світу, який здобув 30 перемог та 3 поразки. Статистика Ломаченка до бою - 15 перемог та 2 поразки. Обидва боксери були чемпіонами світу, обидва програвали Теофімо Лопесу.

Теми: спорт


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