Бокс: Ломаченко здолав Коммі
У Нью-Йорку український боксер Василь Ломаченко переміг ганця Річарда Коммі в бою у рамках легкої ваги.
Джерело: "Суспільне", "Укрінформ"
Деталі: Ломаченко переміг з рахунком 117-110, 119-108, 119-108. Усі троє суддів віддали перемогу Ломаченку.
Ломаченко мав перевагу в усіх раундах, крім першого, та відсилав суперника в нокдаун в 7 раунді.
Зазначається, що таким чином Ломаченко здобув свою 16 перемогу в кар'єрі і став Інтерконтинетальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації (WBO).
Після бою Василь Ломаченко заявив, що готовий позмагатися з Джорджом Камбососом, чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF.
Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight 😯 #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb— ESPN Ringside (@ESPNRingside) December 12, 2021
Коммі – екс-чемпіон світу, який здобув 30 перемог та 3 поразки. Статистика Ломаченка до бою - 15 перемог та 2 поразки. Обидва боксери були чемпіонами світу, обидва програвали Теофімо Лопесу.