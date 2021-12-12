Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ломаченко готовий провести наступний бій із чемпіоном світу

Неділя, 12 грудня 2021, 11:09
Ломаченко готовий провести наступний бій із чемпіоном світу
Василь Ломаченко, фото Top Rank Inc/Getty Images

Український боксер Василь Ломаченко переміг в бою ганця Річарда Коммі, після чого українець заявив, що готовий позмагатися з чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Джорджом Камбососом.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Після бою із Коммі Василь Ломаченко дав перший коментар, у якому розповів про подальші плани у боксі.

Боксер поки не визначився остаточно з тим, проти кого може провести наступний бій. На його думку, у легкій вазі чимало сильних суперників, з якими б він хотів побитися.

Проте він зауважив, що хотів би провести бій із новим чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Джорджом Камбососом, незалежно від того, де він відбудеться.

Пряма мова: "Вже казав, що не люблю говорити про себе. У цьому дивізіоні (легка вага - УП) у нас є дуже багато хороших боксерів. А тому у майбутньому зможемо організувати чимало класних поєдинків.

Чи готовий битися в Австралії з Камбососом? Звичайно, поїду куди завгодно. Хочу отримати цей шанс, і якщо бог мені його дасть - приму його".

Нагадаємо:

  • Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі в бою у рамках легкої ваги з рахунком 117-110, 119-108, 119-108. Усі троє суддів віддали перемогу Ломаченку. Українець мав перевагу в усіх раундах, крім першого, та відсилав суперника в нокдаун в 7 раунді. Таким чином він здобув свою 16 перемогу в кар'єрі і став Інтерконтинетальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації (WBO).

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
спорт
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: