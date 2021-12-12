Ломаченко готовий провести наступний бій із чемпіоном світу

Український боксер Василь Ломаченко переміг в бою ганця Річарда Коммі, після чого українець заявив, що готовий позмагатися з чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Джорджом Камбососом.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Після бою із Коммі Василь Ломаченко дав перший коментар, у якому розповів про подальші плани у боксі.

Боксер поки не визначився остаточно з тим, проти кого може провести наступний бій. На його думку, у легкій вазі чимало сильних суперників, з якими б він хотів побитися.

Проте він зауважив, що хотів би провести бій із новим чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Джорджом Камбососом, незалежно від того, де він відбудеться.

Пряма мова: "Вже казав, що не люблю говорити про себе. У цьому дивізіоні (легка вага - УП) у нас є дуже багато хороших боксерів. А тому у майбутньому зможемо організувати чимало класних поєдинків.

Чи готовий битися в Австралії з Камбососом? Звичайно, поїду куди завгодно. Хочу отримати цей шанс, і якщо бог мені його дасть - приму його".

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