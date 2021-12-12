Ломаченко готовий провести наступний бій із чемпіоном світу
Український боксер Василь Ломаченко переміг в бою ганця Річарда Коммі, після чого українець заявив, що готовий позмагатися з чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Джорджом Камбососом.
Джерело: Суспільне спорт
Деталі: Після бою із Коммі Василь Ломаченко дав перший коментар, у якому розповів про подальші плани у боксі.
Боксер поки не визначився остаточно з тим, проти кого може провести наступний бій. На його думку, у легкій вазі чимало сильних суперників, з якими б він хотів побитися.
Проте він зауважив, що хотів би провести бій із новим чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Джорджом Камбососом, незалежно від того, де він відбудеться.
Пряма мова: "Вже казав, що не люблю говорити про себе. У цьому дивізіоні (легка вага - УП) у нас є дуже багато хороших боксерів. А тому у майбутньому зможемо організувати чимало класних поєдинків.
Чи готовий битися в Австралії з Камбососом? Звичайно, поїду куди завгодно. Хочу отримати цей шанс, і якщо бог мені його дасть - приму його".
Нагадаємо:
- Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі в бою у рамках легкої ваги з рахунком 117-110, 119-108, 119-108. Усі троє суддів віддали перемогу Ломаченку. Українець мав перевагу в усіх раундах, крім першого, та відсилав суперника в нокдаун в 7 раунді. Таким чином він здобув свою 16 перемогу в кар'єрі і став Інтерконтинетальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації (WBO).