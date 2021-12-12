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Бокс: Ломаченко одолел Комми

Воскресенье, 12 декабря 2021, 07:03
Sarah Stier/Getty Images

В Нью-Йорке украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в бою в рамках лёгкого веса.

Источник: "Суспільне", "Укринформ"

Детали: Ломаченко победил со счетом 117-110, 119-108, 119-108. Все трое судей отдали победу Ломаченко.

У Ломаченко было преимущество во всех раундах, кроме первого, и он отправлял соперника в нокдаун в 7 раунде.

Отмечается, что таким образом Ломаченко одержал свою 16  победу в карьере и стал Интерконтинетальным чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO).

После боя Василий Ломаченко заявил, что готов сразиться с Джорджем Камбососом, чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и IBF.

Комми – экс-чемпион мира, одержавший 30 побед и 3 поражения. Статистика Ломаченко к бою - 15 побед и 2 поражения. Оба боксера были чемпионами мира, оба проигрывали Теофимо Лопесу.

Темы: спорт
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