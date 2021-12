Бокс: Ломаченко одолел Комми

В Нью-Йорке украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в бою в рамках лёгкого веса.

Источник: "Суспільне", "Укринформ"

Детали: Ломаченко победил со счетом 117-110, 119-108, 119-108. Все трое судей отдали победу Ломаченко.

У Ломаченко было преимущество во всех раундах, кроме первого, и он отправлял соперника в нокдаун в 7 раунде.

Отмечается, что таким образом Ломаченко одержал свою 16 победу в карьере и стал Интерконтинетальным чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO).

После боя Василий Ломаченко заявил, что готов сразиться с Джорджем Камбососом, чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и IBF.

Lomachenko was screaming at Commey’s corner asking if they’ve had enough, asking if they were ready to stop the fight 😯 #LomaCommey pic.twitter.com/1ZZTtxWSKb