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Ковід потроху відступає: за добу одужань вдвічі більше, ніж заражень

Неділя, 12 грудня 2021, 08:22

У суботу, 11 грудня, виявили ще 5 275 випадків коронавірусу, 238 заражених померли. Водночас одужали 11,6 тис. людей.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 5 275 нових хворих 526 дітей, а медпрацівників – 53.

Також за минулу добу госпіталізували 2 566 осіб, летальних випадків – 238, одужали 11 626 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 559 092 людини, хвороба забрала життя 91 027 українців.

Нагадаємо:

  • За добу 10 грудня в Україні зафіксували понад 10 тисяч випадків коронавірусу, 446 людей померли.

Читайте також: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Українська правда
Теми: коронавірусепідемія


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