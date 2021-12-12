Ковід потроху відступає: за добу одужань вдвічі більше, ніж заражень

У суботу, 11 грудня, виявили ще 5 275 випадків коронавірусу, 238 заражених померли. Водночас одужали 11,6 тис. людей.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 5 275 нових хворих 526 дітей, а медпрацівників – 53.

Також за минулу добу госпіталізували 2 566 осіб, летальних випадків – 238, одужали 11 626 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 559 092 людини, хвороба забрала життя 91 027 українців.

Нагадаємо:

За добу 10 грудня в Україні зафіксували понад 10 тисяч випадків коронавірусу, 446 людей померли.

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