Ковид постепенно отступает: за сутки выздоровлений вдвое больше, чем заражений
Воскресенье, 12 декабря 2021, 07:22
В субботу, 11 декабря, выявили еще 5 275 случаев коронавируса, 238 зараженных скончались. В то же время выздоровели 11,6 тыс. человек.
Источник: данные Минздрава
Детали: Среди 5 275 новых больных 526 детей, а медработников – 53.
Также за минувшие сутки госпитализировали 2 566 человек, летальных исходов – 238, выздоровели 11 626 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 3 559 092 человека, болезнь унесла жизни 91 027 украинцев.
Напомним:
- 10 декабря в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев коронавируса, 446 человек скончались.
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Украинская правда