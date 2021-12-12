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Ковид постепенно отступает: за сутки выздоровлений вдвое больше, чем заражений

Воскресенье, 12 декабря 2021, 08:22

В субботу, 11 декабря, выявили еще 5 275 случаев коронавируса, 238 зараженных скончались. В то же время выздоровели 11,6 тыс. человек.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 5 275 новых больных 526 детей, а медработников – 53.

Также за минувшие сутки госпитализировали 2 566 человек, летальных исходов – 238, выздоровели 11 626 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 559 092 человека, болезнь унесла жизни 91 027 украинцев.

Напомним:

  • 10 декабря в Украине зафиксировали более 10 тысяч случаев коронавируса, 446 человек скончались.

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Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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