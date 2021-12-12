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Розшукуваний ФБР учасник штурму Капітолію втік до Білорусі

Неділя, 12 грудня 2021, 07:57
Розшукуваний ФБР учасник штурму Капітолію втік до Білорусі
Еван Нойман, скрін з відео

Житель Каліфорнії Еван Нойман, якого звинувачують в участі у заворушеннях та нападі на поліцію 6 січня біля Капітолію, втік зі США до Білорусі, де попросив політичного притулку.

Джерело: Reuters

Деталі: 49-річному чоловікові у п'ятницю, 10 грудня, висунули ще одне звинувачення за 14 кримінальними статтями. Перше звинувачення проти нього було висунуто ще у березні.

Нойман втік зі Сполучених Штатів 16 лютого і в даний час прокуратура США округу Колумбія вважає, що він перебуває у Білорусі.

У своїй заяви прокурори повідомили, що обвинуваченого зафіксували на відео біля Капітолію.

Він знаходився перед барикадами, встановленими біля західного фасаду будівлі. За даними слідства, Нойман був у протигазі, який пізніше зняв та крикнув поліції: "Я готовий померти, а ви?". Після цього чоловік кинувся на кількох правоохоронців, використовуючи барикаду як таран.

Нойман біля Капітолію
Нойман біля Капітолію
Підбірка скріншотів журналіста Крістофера Міллера

Минулого місяця Ноймана показали по державному білоруському телебаченні у програмі "Гудбай, Америка". Судячи з відео, американець перебуває у Мінську. У програмі його показали, як "представника іншої Америки".

Нойман сказав, що просить політичного притулку в Білорусі, тому що Сполучені Штати, на його думку, "не є країною закону і порядку".

Передісторія: 

  • 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
  • Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Теми: СШАБілорусь
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