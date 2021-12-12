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Разыскиваемый ФБР участник штурма Капитолия сбежал в Беларусь

Воскресенье, 12 декабря 2021, 08:57
Эван Нойман, скрин с видео

Житель Калифорнии Эван Нойман, обвиняемый в участии в беспорядках и нападении на полицию 6 января возле Капитолия, бежал из США в Беларусь, где попросил политическое убежище.

Источник: Reuters

Детали: 49-летнему мужчине в пятницу, 10 декабря, было предъявлено еще одно обвинение по 14 уголовным статьям. Первое обвинение против него было предъявлено еще в марте.

Нойман сбежал из Соединенных Штатов 16 февраля и в настоящее время прокуратура США округа Колумбия считает, что он находится в Беларуси.

В своем заявлении прокуроры сообщили, что обвиняемого зафиксировали на видео возле Капитолия. Он находился перед баррикадами, установленными у западного фасада здания. По данным следствия, Нойман был в противогазе, который позже снял и крикнул полиции: "Я готов умереть, а вы?" После этого мужчина бросился на нескольких правоохранителей, используя баррикаду как таран.

Нойман біля Капітолію
Нойман возле Капитолия
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В прошлом месяце Ноймана показали по государственному белорусскому телевидению в программе "Гудбай, Америка". Судя по видео, американец может находится в Минске. В программе его показали, как "представителя другой Америки".

Нойман сказал, что просит политического убежища в Беларуси, потому что Соединенные Штаты, по его мнению, "не являются страной закона и порядка".

Напомним:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Темы: СШАБеларусь
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