Разыскиваемый ФБР участник штурма Капитолия сбежал в Беларусь

Житель Калифорнии Эван Нойман, обвиняемый в участии в беспорядках и нападении на полицию 6 января возле Капитолия, бежал из США в Беларусь, где попросил политическое убежище.

Источник: Reuters

Детали: 49-летнему мужчине в пятницу, 10 декабря, было предъявлено еще одно обвинение по 14 уголовным статьям. Первое обвинение против него было предъявлено еще в марте.

Нойман сбежал из Соединенных Штатов 16 февраля и в настоящее время прокуратура США округа Колумбия считает, что он находится в Беларуси.

В своем заявлении прокуроры сообщили, что обвиняемого зафиксировали на видео возле Капитолия. Он находился перед баррикадами, установленными у западного фасада здания. По данным следствия, Нойман был в противогазе, который позже снял и крикнул полиции: "Я готов умереть, а вы?" После этого мужчина бросился на нескольких правоохранителей, используя баррикаду как таран.

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В прошлом месяце Ноймана показали по государственному белорусскому телевидению в программе "Гудбай, Америка". Судя по видео, американец может находится в Минске. В программе его показали, как "представителя другой Америки".

Нойман сказал, что просит политического убежища в Беларуси, потому что Соединенные Штаты, по его мнению, "не являются страной закона и порядка".

Напомним: