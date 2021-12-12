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Україні треба більше "Джавелінів", аби дати бій армії РФ – американський військовий

Неділя, 12 грудня 2021, 10:10
Переносний протитанковий ракетний комплекс "Джавелін", Getty Images

Американські ракети Javelin є високоефективною зброєю проти танків сухопутних військ РФ, проте Україна потребує сотні "Джавелінів", аби відбити наступ російських військ, якщо Володимир Путін наважиться на масштабне вторгнення.

Джерело: полковник морської піхоти США у відставці та аналітик Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан, якого цитує Popular Mechanics

Деталі: За словами Кансіана, Україна поки придбала занадто мало Javelin, тому вони не зможуть суттєво вплинути на хід  бойових дій.

США здійснили дві поставки цих ракет в Україну - спочатку Київ отримав 37 командних пускових установок (CLU) і 210 ракет, пізніше 10 CLU та 150 ракет.

Вказаної кількості достатньо, щоб забезпечити лише 3 з 28 батальйонів ЗСУ.

Хоча аналітик уточнив, що Збройні сили України мають й інше озброєння, як то протитанкові ракети часів СРСР та ракети з лазерним наведенням "Скіф" власного виробництва.

Пряма мова Кансіана: "28 бойових батальйонів України потребують близько 450 одиниць протитанкової зброї, виходячи з практики США. Україна, ймовірно, могла б застосувати набагато більше протитанкової зброї".

Деталі: Американський військовий підрахував, що трьох батальйонів ЗСУ, забезпечених "Джавелінами", вистачить лише для покриття близько 11 км лінії фронту, тоді як кордон України з Росією має довжину 2,2 тисячі км.

Він застеріг, що російська розвідка може ідентифікувати українські підрозділи, оснащені Javelin, і піти в наступ по інших напрямках.

Довідково: FGM-148 "Джавелін" – переносний протитанковий ракетний комплекс виробництва американських підприємств Raytheon та Lockheed Martin. Оператор ракетного комплексу після пуску ракети не має супроводжувати і коригувати її політ, вона сама наближається до цілі.

"Джавеліни" призначені для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості (гелікоптери або БПЛА).

Нагадаємо:   

  • Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна не зможе самостійно протистояти Росії в повномасштабній війні без військового втручання Заходу.

Теми: війнаРосіязброяСШАУкраїна


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