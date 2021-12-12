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Украине нужно больше "Джавелинов", чтобы дать отпор армии РФ – американский военный

Воскресенье, 12 декабря 2021, 10:10
Переносной противотанковый ракетный комплекс "Джавелин", Getty Images

Американские ракеты Javelin являются высокоэффективным оружием против танков сухопутных войск РФ, однако Украина нуждается в сотнях "Джавелинов", чтобы отразить наступление российских войск, если Владимир Путин решится на масштабное вторжение.

Источник: полковник морской пехоты США в отставке и аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, которого цитирует Popular Mechanics

Детали: По словам Кансиана, Украина пока приобрела слишком мало Javelin, потому они не смогут существенно повлиять на ход боевых действий.

США осуществили две поставки ракет в Украину – сначала Киев получил 37 командных пусковых установок (CLU) и 210 ракет, позже 10 CLU и 150 ракет.

Указанных ракет достаточно, чтобы обеспечить лишь 3 из 28 батальонов ВСУ.

Хотя аналитик уточнил, что Вооруженные силы Украины имеют и другое вооружение, такое как противотанковые ракеты времен СССР на ракеты с лазерным наведением "Скиф" собственного производства.

Прямая речь Кансиана: "28 боевых батальонов Украины нуждаются примерно в 450 единицах противотанкового оружия, исходя из практики США. Украина, вероятно, могла бы применить гораздо большее противотанкового оружия".

Детали: Американский военный подсчитал, что трех батальонов ВСУ, снабженных "Джавелинами", хватит только для покрытия около 11 км линии фронта, тогда как граница Украины с Россией имеет длину 2,2 тысяч км.

Он предостерег, что российская разведка может идентифицировать украинские подразделения, оснащенные Javelin, и пойти в наступление по другим направлениям.

Справка: FGM-148 "Джавелин" – переносной противотанковый ракетный комплекс производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin. Оператор ракетного комплекса после пуска ракеты не должен сопровождать и корректировать ее полет, она сама приближается к цели.

"Джавелины" предназначены для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости (вертолеты или БПЛА).

Напомним:

  • Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет самостоятельно противостоять России в полномасштабной войне без военного вмешательства Запада.

Темы: войнаРосcияоружиеСШАУкраина
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