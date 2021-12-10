Без військового втручання Заходу Україна не зможе протистояти Росії – Буданов
Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна не зможе самостійно протистояти Росії в повномасштабній війні без військового втручання Заходу.
Джерело: коментар Буданова американському виданню New York Times
Пряма мова: "На жаль, Україні варто визнати на цьому етапі, що, якщо Захід не допоможе, нам не вистачить вдосталь військових ресурсів для протидії повномасштабному наступу Росії.
Деталі: Генерал Буданов описав деталі найгіршого сценарію можливого наступу Росії. Спершу, на його думку, росіяни почнуть ракетні та авіаудари по арсеналах у тилу, а також по військових в окопах. Далі, за словами Буданова, за досить короткий проміжок часу українське військове командування не матиме змоги координувати лінії захисту та забезпечити транспортування резервного складу. Тому відповідальність цілковито перейде до польових командирів.
Пряма мова: "Вони (українські збройні підрозділи – ред.) будуть тримати удар, допоки в них не забракне куль. Вони зможуть застосувати те, що буде під руками в ту мить, але, повірте мені, без вчасної підтримки (Заходу – ред.) жодна армія світу не вистоїть самотужки.
Їм (лідерам західних демократій – ред.) треба вирішити, чи ми союзники, як вони декларують, – а союзники допомагають одне одному – або ж їм треба чесно визнати, що це не так. Якщо цивілізований світ хоче уникнути катастрофи для всіх – нам потрібна військова технічна допомога зараз. Не завтра, не післязавтра, не через рік. Зараз".
Деталі: Крім того, анонімне джерело видання в українському генеральному штабі повідомило, що місяць тому на лінію зіткнення поставили американські протитанкові комплекси Javelin. Але наразі їх ще не застосовували.
Також неназваний високопосадовець в Міністерстві оборони України сказав, що якщо військова протидія Росії буде неуспішна, то український уряд буде змушений просто відкрити свої арсенали зброї й видавати їх звичайним українським громадянам, щоб захищати себе і свої родини.
За даними видання, українські військові начальники всерйоз оцінюють дуже імовірним ведення партизанської війни в тилу росіян, якщо не вдасться зупинити наступ за допомоги Збройних сил. На користь свого припущення, джерело навело готовність пів мільйона ветеранів АТО й ООС боротися проти російських військ.
Передісторія:
- 7 грудня президент США Джо Байден і президент Росії Владімір Путін провели відеоконференцію, на якій обговорили накопичення російських військ поблизу українських кордонів. Путін сказав, що НАТО "намагається освоїти території" України. Натомість Байден запевнив, що США застосують потужні економічні та політичні санкції в разі вторгнення Росії. У розмові з президентом Володимиром Зеленським Байден сказав, що не ухвалював жодних рішень про Україну без України.
- Джерела в американському уряді повідомляли американським журналістам, що проєкт "Північний потік – 2" зупинять у разі повномасштабної війни Росії проти Україні.
- Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд сказала, що Росія здатна стягнути вдвічі більше військ до українських кордонів, ніж вона могла навесні 2021 року.
- 8 грудня Путін назвав провокативним питання журналіста, чи збирається Росія напасти на Україну.
- У Кремлі не втомлються повторювати тези, що в Україну "завозять" солдатів НАТО.У російському генштабі запевняють, що не планують вторгнення до України.