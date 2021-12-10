Без військового втручання Заходу Україна не зможе протистояти Росії – Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна не зможе самостійно протистояти Росії в повномасштабній війні без військового втручання Заходу.

Джерело: коментар Буданова американському виданню New York Times

Пряма мова: "На жаль, Україні варто визнати на цьому етапі, що, якщо Захід не допоможе, нам не вистачить вдосталь військових ресурсів для протидії повномасштабному наступу Росії.

Деталі: Генерал Буданов описав деталі найгіршого сценарію можливого наступу Росії. Спершу, на його думку, росіяни почнуть ракетні та авіаудари по арсеналах у тилу, а також по військових в окопах. Далі, за словами Буданова, за досить короткий проміжок часу українське військове командування не матиме змоги координувати лінії захисту та забезпечити транспортування резервного складу. Тому відповідальність цілковито перейде до польових командирів.

Пряма мова: "Вони (українські збройні підрозділи – ред.) будуть тримати удар, допоки в них не забракне куль. Вони зможуть застосувати те, що буде під руками в ту мить, але, повірте мені, без вчасної підтримки (Заходу – ред.) жодна армія світу не вистоїть самотужки.

Їм (лідерам західних демократій – ред.) треба вирішити, чи ми союзники, як вони декларують, – а союзники допомагають одне одному – або ж їм треба чесно визнати, що це не так. Якщо цивілізований світ хоче уникнути катастрофи для всіх – нам потрібна військова технічна допомога зараз. Не завтра, не післязавтра, не через рік. Зараз".

Деталі: Крім того, анонімне джерело видання в українському генеральному штабі повідомило, що місяць тому на лінію зіткнення поставили американські протитанкові комплекси Javelin. Але наразі їх ще не застосовували.

Також неназваний високопосадовець в Міністерстві оборони України сказав, що якщо військова протидія Росії буде неуспішна, то український уряд буде змушений просто відкрити свої арсенали зброї й видавати їх звичайним українським громадянам, щоб захищати себе і свої родини.

За даними видання, українські військові начальники всерйоз оцінюють дуже імовірним ведення партизанської війни в тилу росіян, якщо не вдасться зупинити наступ за допомоги Збройних сил. На користь свого припущення, джерело навело готовність пів мільйона ветеранів АТО й ООС боротися проти російських військ.

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