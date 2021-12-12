Ломаченко готов провести следующий бой с чемпионом мира

Украинский боксер Василий Ломаченко победил в бою гонца Ричарда Комми, после чего украинец заявил, что готов сразиться с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и IBF Джорджом Камбососом.

Источник: Суспільне

Детали: После боя с Комми Василий Ломаченко дал первый комментарий, в котором рассказал о дальнейших планах в боксе.

Боксер пока не определился окончательно с тем, против кого может провести следующий бой. По его мнению, в легком весе немало сильных соперников, с которыми он хотел бы подраться.

Однако он отметил, что хотел бы провести бой с новым чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и IBF Джорджом Камбососом, независимо от того, где он состоится.

Прямая речь: "Уже говорил, что не люблю говорить о себе. В этом дивизионе (легкий вес – УП) у нас есть очень много хороших боксеров. А потому в будущем сможем организовать немало классных поединков.

Готов ли сражаться в Австралии с Камбососом? Конечно, поеду куда угодно. Хочу получить этот шанс, и, если бог мне его даст – приму его".

Напомним: