Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ломаченко готов провести следующий бой с чемпионом мира

Воскресенье, 12 декабря 2021, 11:09
Ломаченко готов провести следующий бой с чемпионом мира
Василий Ломаченко, фото Top Rank Inc/Getty Images

Украинский боксер Василий Ломаченко победил в бою гонца Ричарда Комми, после чего украинец заявил, что готов сразиться с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и IBF Джорджом Камбососом.

Источник: Суспільне

Детали: После боя с Комми Василий Ломаченко дал первый комментарий, в котором рассказал о дальнейших планах в боксе.

Боксер пока не определился окончательно с тем, против кого может провести следующий бой. По его мнению, в легком весе немало сильных соперников, с которыми он хотел бы подраться.

Однако он отметил, что хотел бы провести бой с новым чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и IBF Джорджом Камбососом, независимо от того, где он состоится.

Прямая речь: "Уже говорил, что не люблю говорить о себе. В этом дивизионе (легкий вес – УП) у нас есть очень много хороших боксеров. А потому в будущем сможем организовать немало классных поединков.

Готов ли сражаться в Австралии с Камбососом? Конечно, поеду куда угодно. Хочу получить этот шанс, и, если бог мне его даст – приму его".

Напомним:

  • Василий Ломаченко победил Ричарда Комми в бою в рамках легкого веса со счетом 117-110, 119-108, 119-108. Все трое судей отдали победу Ломаченко. Украинец имел преимущество во всех раундах, кроме первого, и отправлял соперника в нокдаун в 7 раунде. Таким образом он одержал свою 16-ю победу в карьере и стал Интерконтинетальным чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO).

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
спорт
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
Национальный рекорд: сразу четыре украинки вышли во второй круг Уимблдона-2023
Российских спортсменок заявили как сирийских на соревнованиях в Алжире – росСМИ
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: