Ломаченко готов провести следующий бой с чемпионом мира
Украинский боксер Василий Ломаченко победил в бою гонца Ричарда Комми, после чего украинец заявил, что готов сразиться с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и IBF Джорджом Камбососом.
Источник: Суспільне
Детали: После боя с Комми Василий Ломаченко дал первый комментарий, в котором рассказал о дальнейших планах в боксе.
Боксер пока не определился окончательно с тем, против кого может провести следующий бой. По его мнению, в легком весе немало сильных соперников, с которыми он хотел бы подраться.
Однако он отметил, что хотел бы провести бой с новым чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и IBF Джорджом Камбососом, независимо от того, где он состоится.
Прямая речь: "Уже говорил, что не люблю говорить о себе. В этом дивизионе (легкий вес – УП) у нас есть очень много хороших боксеров. А потому в будущем сможем организовать немало классных поединков.
Готов ли сражаться в Австралии с Камбососом? Конечно, поеду куда угодно. Хочу получить этот шанс, и, если бог мне его даст – приму его".
Напомним:
- Василий Ломаченко победил Ричарда Комми в бою в рамках легкого веса со счетом 117-110, 119-108, 119-108. Все трое судей отдали победу Ломаченко. Украинец имел преимущество во всех раундах, кроме первого, и отправлял соперника в нокдаун в 7 раунде. Таким образом он одержал свою 16-ю победу в карьере и стал Интерконтинетальным чемпионом Всемирной боксерской организации (WBO).