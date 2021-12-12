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"Зоря" дала бій "Динамо": кияни йдуть у зиму на другому місці

Неділя, 12 грудня 2021, 18:59
фото - твіттер "Динамо"

У матчі 18 туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" та луганська "Зоря" зіграли унічию з рахунком 1:1.

Джерело: трансляція гри 12 грудня у Києві на НСК "Олімпійський"

Деталі: Перший тайм цього двобою був за динамівцями. Лише у стартові хвилини у "Зорі" був небезпечний удар Єгора Назарина, коли м'яч полетів поруч зі штангою. Надалі небезпека були лише біля воріт луганської команди. Кілька разів на ударній позиції був Віктор Циганков. Після одного з ударів Циганкова м'яч поцілив у штангу воріт.

Ще один удар від Віталія Буяльського відбив Дмитро Мацапура. Потім два моменти були у Дениса Гармаша. Спочатку форвард не зумів переграти воротаря "Зорі" з метрів п'яти. Ще один удар від Гармаша заблокував Денис Фаворов своєю головою.

На 44-й хвилині "Динамо" таки забиває. Буяльський пробив низом у кут воріт Мацапури ударом з метрів шести - 1:0.

Перші 15-ть хвилин другого тайму вже були за "Зорею" і гості зуміли зрівняти рахунок. На 49-й хвилині динамівці залишили вільного Аллах'яра на 11-метровій позначці і той технічно пробив у кут воріт Бущана - 1:1. Через пару хвилин Назарина міг вивести "Зорю" вперед, але його удар у шпагаті відбив Георгій Бущан. Забила "Зоря" трохи пізніше, хоча гол Імерекова був скасований через офсайд.

З 65-ї хвилини "Динамо" створило знову пару-трійку моментів біля воріт "Зорі". Знову чудово грав Мацапура, оформивши сейви після ударів Гармаша та Буяльського. "Зоря" вибігала в контратаки і в одній з них Владислав Кабаєв пробив з вигідної позиції вище воріт. На 92-й хвилині ще один шанс у Циганкова і Мацапура знову відбиває удар динамівця. 

"Зоря" з бойовим настроєм закінчила гру, відбіравши у "Динамо" важливі очки. Отже, "Динамо" на зимову перерву йде на другій позиції, а лідером в турнірній таблиці залишиться донецький "Шахтар".

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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