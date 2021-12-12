"Заря" дала бой "Динамо": киевляне уходят в зиму на втором месте

В матче 18-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" и луганская "Заря" сыграли вничью со счетом 1:1.

Источник: трансляция игры 12 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский"

Детали: Первый тайм этого поединка был за динамовцами. Только в стартовые минуты у "Зари" был опасный удар Егора Назарина, когда мяч полетел рядом со штангой. В дальнейшем опасность была только у ворот луганской команды. Несколько раз в ударной позиции был Виктор Цыганков. После одного из ударов Цыганкова мяч попал штангу ворот.

Еще один удар от Виталия Буяльского отразил Дмитрий Мацапура. Потом два момента были у Дениса Гармаша. Сначала форвард не сумел переиграть вратаря "Зари" с метров пяти. Еще один удар Гармаша заблокировал Денис Фаворов своей головой.

На 44-й минуте "Динамо" все же забивает. Буяльский пробил низом в угол ворот Мацапуры ударом с метров шести – 1:0.

Первые 15 минут второго тайма уже были за "Зарей" и гости сумели сравнять счет. На 49-й минуте динамовцы оставили свободного Аллахьяра на 11-метровой отметке, и тот технично пробил в угол ворот Бущана - 1:1. Через пару минут Назарина мог вывести "Зарю" вперед, но его удар в шпагате отразил Георгий Бущан. Забила "Заря" чуть позже, хотя гол Имерекова был отменен из-за офсайда.

С 65-й минуты "Динамо" создало снова пару-тройку моментов у ворот "Зари". Снова отлично играл Мацапура, оформив сейвы после ударов Гармаша и Буяльского. "Заря" выбегала в контратаки, и в одной из них Владислав Кабаев пробил с выгодной позиции выше ворот. На 92-й минуте еще один шанс у Цыганкова и Мацапура снова отбивает удар динамовца.

"Заря" с боевым настроением закончила игру, отняв у "Динамо" важные очки. Следовательно, "Динамо" на зимний перерыв идет на второй позиции, а лидером в турнирной таблице останется донецкий "Шахтер".