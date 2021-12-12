В натовп у Луцьку в’їхав неповнолітній, його пасажири знімали відео

За кермом автомобіля, який в’їхав у натовп у Луцьку, перебував неповнолітній, двоє його пасажирів також неповнолітні.

Джерело: перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: Як розповів Білошицький, у неділю вдень патрульні помітили автомобіль Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, чим порушив ПДР.

Керманич не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку та почав тікати.

При цьому втечу від патрульних неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та публікували у соцмережах.

Після того, як автомобіль направився на проспект Соборності, водій проїхав на забороняючий сигнал світлофору та здійснив наїзд на п’ятьох пішоходів, які переходили проїжджу частину дороги на регульованому пішохідному переході. Серед травмованих — мати та п’ятирічний син.

Дослівно: "А за кілька метрів неповнолітній керманич не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з деревом, електроопорою та дорожнім знаком. Троє осіб, яким по 15-16 років, після зіткнення намагалися втекти з місця події. Однак хлопця, який був за кермом, одразу затримали на місці події. Інших двох пасажирів повернули на місце події ТОРівці".

Що передувало: У Луцьку біля торгового центру авто в'їхало у натовп людей, які переходили дорогу на пішохідному переході, постраждало 5 осіб.