Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В натовп у Луцьку в’їхав неповнолітній, його пасажири знімали відео

Неділя, 12 грудня 2021, 20:50
фото: патрульна поліція

За кермом автомобіля, який в’їхав у натовп у Луцьку, перебував неповнолітній, двоє його пасажирів також неповнолітні.

Джерело: перший заступник начальника Патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Деталі: Як розповів Білошицький, у неділю вдень патрульні помітили автомобіль Renault Megane, який перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки, чим порушив ПДР.

Керманич не відреагував на вимогу поліцейських про зупинку та почав тікати.

При цьому втечу від патрульних неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та публікували у соцмережах.

Після того, як автомобіль направився на проспект Соборності, водій проїхав на забороняючий сигнал світлофору та здійснив наїзд на п’ятьох пішоходів, які переходили проїжджу частину дороги на регульованому пішохідному переході. Серед травмованих — мати та п’ятирічний син.

Дослівно: "А за кілька метрів неповнолітній керманич не впорався з керуванням і здійснив зіткнення з деревом, електроопорою та дорожнім знаком. Троє осіб, яким по 15-16 років, після зіткнення намагалися втекти з місця події. Однак хлопця, який був за кермом, одразу затримали на місці події. Інших двох пасажирів повернули на місце події ТОРівці".

Що передувало: У Луцьку біля торгового центру авто в'їхало у натовп людей, які переходили дорогу на пішохідному переході, постраждало 5 осіб.

Українська правда
Теми: ЛуцькавтодітиДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоГоловуюча держава в ЄС зобов'язалася підтримати вступ України

Польща посилила обмеження на в’їзд з України

Нардепи на чолі з Разумковим оскаржать в КС проєкт Зеленського про громадянство

Уряд продовжує карантин до квітня

відеоДруг Зеленського Чернишов використовує спецномери і проблискові маячки

Рада перейменувала Володимир-Волинський, у російському Владімірє проти

Усі новини...
Луцьк
У Луцьку авто в’їхало в натовп на переході: є постраждалі
У Луцьку викрили ботоферму на тисячі акаунтів, яку фінансували з Росії
#СтежкамиУкраїни. 10 найцікавіших місць Волині
Останні новини
16:46
Помічник Безлера отримав 11 років тюрми за знущання над війсоковополоненими
16:36
фотоГоловуюча держава в ЄС зобов'язалася підтримати вступ України
16:30
Президент Литви: Україна, Грузія та Молдова мають отримати європейську перспективу
16:12
Польща посилила обмеження на в’їзд з України
16:06
Шевченко про російські банки в Україні: Чекають дива
15:59
Голова ВС відреагував на критичні заяви з ОП та РНБО про українські суди
15:53
Нардепи зробили крок до посилення відповідальності у будівельній галузі
15:52
В Україні будуть відзначати День людей з історією раку
15:37
фото Водія Range Rover зі смертельною дозою алкоголю в крові зупинили у Чернівцях
15:26
Зеленський запропонував Алієву провести у Києві спільний саміт з Ердоганом
Усі новини...