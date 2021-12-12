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В толпу в Луцке въехал несовершеннолетний, его пассажиры снимали видео

Воскресенье, 12 декабря 2021, 20:50
фото: патрульная полиция

За рулем автомобиля, въехавшего в толпу в Луцке, находился несовершеннолетний, двое его пассажиров также несовершеннолетние.

Источник: первый замначальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook

Детали: Как рассказал Белошицкий, в воскресенье днем ​​патрульные заметили автомобиль Renault Megane, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, чем нарушил ПДД.

Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и попытался скрыться.

При этом бегство от патрульных несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и публиковали в соцсетях.

После того, как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, переходивших проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе. Среди травмированных – мать и пятилетний сын.

Дословно: "А через несколько метров несовершеннолетний водитель не справился с управлением и столкнулся с деревом, электроопорой и дорожным знаком. Три человека, которым по 15-16 лет, после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Однако парня, который был за рулем, сразу задержали на месте происшествия. Остальных двух пассажиров вернули на место происшествия ТОРовцы".

Что предшествовало: В Луцке возле торгового центра авто въехало в толпу людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе, пострадало 5 человек.

Украинская правда
Темы: ЛуцкавтодетиДТП
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