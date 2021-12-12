Путін поскаржився, що Україна не передала РФ закордонну власність СРСР

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що вона не передала Росії закордонну власність Радянського Союзу, що нібито мала зробити в обмін на погашення Росією її зовнішнього боргу.

Джерело: Путін у фільмі "Росія. Найновіша історія", який вийшов на телеканалі "Росія 1", пише "Інтерфакс"

Пряма мова: "У 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу, за всі колишні союзні республіки в розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть зарубіжні активи колишнього Радянського Союзу.

Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали це зобов'язання про передачу нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила".

Деталі: Як зазначив Путін, "у деяких країнах, де ми говорили про те, що ми виплатили борги за такі-то держави і нам належать їхні активи закордонні, нам говорили: "Це ваша проблема. Ви йдіть і домовляйтесь із цими республіками, щоб вони не претендували на ці активи".

Довідка: Після розпаду СРСР, відповідно до Віденської конвенції, Росії припадав 61,34% його майна, Україні – 16,37%.

Згодом Росія уклала з екс-республіками так звану "угоду про нульовий варіант", за яким вона взяла на себе увесь борг СРСР в обмін на всі його активи.

Угода з Україною не набула чинності, бо Верховна Рада двічі відмовилась її ратифікувати, вимагаючи від РФ точних даних про вартість майна СРСР на 1991 рік.

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