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Путін поскаржився, що Україна не передала РФ закордонну власність СРСР

Неділя, 12 грудня 2021, 21:38
Путін поскаржився, що Україна не передала РФ закордонну власність СРСР
AFP VIA GETTY IMAGES

Президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну в тому, що вона не передала Росії закордонну власність Радянського Союзу, що нібито мала зробити в обмін на погашення Росією її зовнішнього боргу.

Джерело: Путін у фільмі "Росія. Найновіша історія", який вийшов на телеканалі "Росія 1", пише "Інтерфакс"

Пряма мова: "У 1993 році ми взяли на себе зобов'язання погасити всі борги колишнього Радянського Союзу, за всі колишні союзні республіки в розрахунку на те, що нам ці республіки передадуть зарубіжні активи колишнього Радянського Союзу.

Борги ми за всіх погасили, але далеко не всі виконали це зобов'язання про передачу нам закордонних активів. Наприклад, Україна цього досі не зробила".

Деталі: Як зазначив Путін, "у деяких країнах, де ми говорили про те, що ми виплатили борги за такі-то держави і нам належать їхні активи закордонні, нам говорили: "Це ваша проблема. Ви йдіть і домовляйтесь із цими республіками, щоб вони не претендували на ці активи".

Довідка: Після розпаду СРСР, відповідно до Віденської конвенції, Росії припадав 61,34% його майна, Україні – 16,37%.

Згодом Росія уклала з екс-республіками так звану "угоду про нульовий варіант", за яким вона взяла на себе увесь борг СРСР в обмін на всі його активи.

Угода з Україною не набула чинності, бо Верховна Рада двічі відмовилась її ратифікувати, вимагаючи від РФ точних даних про вартість майна СРСР на 1991 рік.

Передісторія:

  • У березні 2014 року після революції Гідності в Україні тодішній прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що розподіл майна після виходу України зі складу СРСР був фактично не завершений, тож Україна підготує відповідні правові документи про висловлення претензії до РФ, яка незаконно залишила майно за собою. 
  • У серпні 2014 року Кабінет міністрів навіть створив комісію щодо захисту інтересів України в питанні повернення майна колишнього СРСР, яке належить Україні.
  • У МЗС РФ тоді заявляли, що Москва залишає за собою право наполягати на негайній компенсації Україною 20 мільярдів доларів США у випадку, якщо Київ повертається до проблеми "нульового варіанту".

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінРосіяСРСРісторіяборг
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