Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин пожаловался, что Украина не передала РФ зарубежную собственность СССР

Воскресенье, 12 декабря 2021, 21:38
Путин пожаловался, что Украина не передала РФ зарубежную собственность СССР
AFP VIA GETTY IMAGES

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что она не передала России зарубежную собственность Советского Союза, что якобы должна были сделать в обмен на погашение Россией ее внешнего долга.

Источник: Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1", пишет "Интерфакс"

Прямая речь: "В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза.

Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала".

Детали: Как отметил Путин, "в некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили: "Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы"".

Справка: После распада СССР, в соответствии с Венской конвенцией, России приходился 61,34% его имущества, Украине - 16,37%.

Впоследствии Россия заключила с экс-республиками так называемое "соглашение о нулевом варианте", по которому она взяла на себя весь долг СССР в обмен на все его активы.

Соглашение с Украиной не вступило в силу, потому что Верховная Рада дважды отказалась его ратифицировать, требуя от РФ точных данных о стоимости имущества СССР на 1991 год.

Предыстория:

  • В марте 2014 года после революции Достоинства в Украине тогдашний премьер Арсений Яценюк заявил, что раздел имущества после выхода Украины из состава СССР был фактически не завершен, поэтому Украина подготовит соответствующие правовые документы о выражении претензии к РФ, которая незаконно оставила имущество за собой.
  • В августе 2014 года Кабинет министров даже создал комиссию по защите интересов Украины в вопросе возвращения имущества бывшего СССР, принадлежащего Украине.
  • В МИД РФ тогда заявляли, что Москва оставляет за собой право настаивать на немедленной компенсации Украиной 20 миллиардов долларов США в случае, если Киев возвращается к проблеме "нулевого варианта".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияСССРисториядолг
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Путин
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
17:32
Традиции Щедрого вечера внесли в список нематериального наследия Украины
Все новости...
Реклама: