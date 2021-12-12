Путин пожаловался, что Украина не передала РФ зарубежную собственность СССР

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что она не передала России зарубежную собственность Советского Союза, что якобы должна были сделать в обмен на погашение Россией ее внешнего долга.

Источник: Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1", пишет "Интерфакс"

Прямая речь: "В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза.

Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала".

Детали: Как отметил Путин, "в некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили: "Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы"".

Справка: После распада СССР, в соответствии с Венской конвенцией, России приходился 61,34% его имущества, Украине - 16,37%.

Впоследствии Россия заключила с экс-республиками так называемое "соглашение о нулевом варианте", по которому она взяла на себя весь долг СССР в обмен на все его активы.

Соглашение с Украиной не вступило в силу, потому что Верховная Рада дважды отказалась его ратифицировать, требуя от РФ точных данных о стоимости имущества СССР на 1991 год.

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