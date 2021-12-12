Путин пожаловался, что Украина не передала РФ зарубежную собственность СССР
Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в том, что она не передала России зарубежную собственность Советского Союза, что якобы должна были сделать в обмен на погашение Россией ее внешнего долга.
Источник: Путин в фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 1", пишет "Интерфакс"
Прямая речь: "В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза.
Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала".
Детали: Как отметил Путин, "в некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили: "Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы"".
Справка: После распада СССР, в соответствии с Венской конвенцией, России приходился 61,34% его имущества, Украине - 16,37%.
Впоследствии Россия заключила с экс-республиками так называемое "соглашение о нулевом варианте", по которому она взяла на себя весь долг СССР в обмен на все его активы.
Соглашение с Украиной не вступило в силу, потому что Верховная Рада дважды отказалась его ратифицировать, требуя от РФ точных данных о стоимости имущества СССР на 1991 год.
Предыстория:
- В марте 2014 года после революции Достоинства в Украине тогдашний премьер Арсений Яценюк заявил, что раздел имущества после выхода Украины из состава СССР был фактически не завершен, поэтому Украина подготовит соответствующие правовые документы о выражении претензии к РФ, которая незаконно оставила имущество за собой.
- В августе 2014 года Кабинет министров даже создал комиссию по защите интересов Украины в вопросе возвращения имущества бывшего СССР, принадлежащего Украине.
- В МИД РФ тогда заявляли, что Москва оставляет за собой право настаивать на немедленной компенсации Украиной 20 миллиардов долларов США в случае, если Киев возвращается к проблеме "нулевого варианта".