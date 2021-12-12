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Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО – Резніков

Неділя, 12 грудня 2021, 23:26
ФОТО З САЙТУ МІНІСТЕРСТВА РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Міністр оборони Олексій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні постачання зброї Україні через НАТО, незважаючи на попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

Джерело: Резніков у коментарі Financial Times, пише Liga.net

Деталі: Резніков заявив, що Берлін минулого місяця наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць та антиснайперських систем через агентство НАТО із закупівель. Однак згодом Німеччина пом'якшила позицію щодо першого пункту, визнавши цю зброю нелетальною.

Пряма мова Резнікова: "Вони все ще будують газопровід "Північний потік-2" і водночас блокують наше оборонне озброєння. Це дуже несправедливо".

Більше деталей: У зв'язку з блокуванням Німеччиною закупівель летального обладнання – позицією, зайнятою урядом ексканцлерки Ангели Меркель, – Резніков сказав, що Україна прагнутиме купувати зброю через двосторонні угоди з союзниками – США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Як уточнює видання, позиція нового уряду Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем поки що невідома. Мінекономіки Німеччини, яке відповідає за затвердження експорту зброї чи накладання вето, відмовилося від коментарів, як і канцелярія Німеччини.

Резніков також сказав, що він "оптимістично налаштований" щодо отримання ракет та іншого оборонного озброєння від США та інших західних партнерів після переговорів із колегами.

Міністр також заявив, що стратегія "не провокувати Росію" не працює і не працюватиме.

"Не провокувати Росію – ця стратегія не працює і не працюватиме", – сказав він, нагадавши, що Москва вторглася до Грузії після того, як Берлін та Париж блокували шлях країни до вступу до НАТО у 2008 році.

За словами Резнікова, "червона лінія" Москви проти вступу України до НАТО була лише частиною російської "тактики салямі" проти Альянсу.

"Я вважаю, що США зрозуміли ці погрози. Вони мають зберегти єдність Альянсу", – заявив міністр.

Теми: РезніковНімеччинаНАТОзброя


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