Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО – Резніков

Неділя, 12 грудня 2021, 22:26
Німеччина блокує постачання зброї Україні через НАТО – Резніков
ФОТО З САЙТУ МІНІСТЕРСТВА РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

Міністр оборони Олексій Резніков звинуватив Німеччину у блокуванні постачання зброї Україні через НАТО, незважаючи на попередження США про можливе нове вторгнення Росії.

Джерело: Резніков у коментарі Financial Times, пише Liga.net

Деталі: Резніков заявив, що Берлін минулого місяця наклав вето на закупівлю Україною антидронових рушниць та антиснайперських систем через агентство НАТО із закупівель. Однак згодом Німеччина пом'якшила позицію щодо першого пункту, визнавши цю зброю нелетальною.

Пряма мова Резнікова: "Вони все ще будують газопровід "Північний потік-2" і водночас блокують наше оборонне озброєння. Це дуже несправедливо".

Більше деталей: У зв'язку з блокуванням Німеччиною закупівель летального обладнання – позицією, зайнятою урядом ексканцлерки Ангели Меркель, – Резніков сказав, що Україна прагнутиме купувати зброю через двосторонні угоди з союзниками – США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Як уточнює видання, позиція нового уряду Німеччини на чолі з канцлером Олафом Шольцем поки що невідома. Мінекономіки Німеччини, яке відповідає за затвердження експорту зброї чи накладання вето, відмовилося від коментарів, як і канцелярія Німеччини.

Резніков також сказав, що він "оптимістично налаштований" щодо отримання ракет та іншого оборонного озброєння від США та інших західних партнерів після переговорів із колегами.

Міністр також заявив, що стратегія "не провокувати Росію" не працює і не працюватиме.

"Не провокувати Росію – ця стратегія не працює і не працюватиме", – сказав він, нагадавши, що Москва вторглася до Грузії після того, як Берлін та Париж блокували шлях країни до вступу до НАТО у 2008 році.

За словами Резнікова, "червона лінія" Москви проти вступу України до НАТО була лише частиною російської "тактики салямі" проти Альянсу.

"Я вважаю, що США зрозуміли ці погрози. Вони мають зберегти єдність Альянсу", – заявив міністр.

"Українська правда" в Threads

Теми: РезніковНімеччинаНАТОзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Резніков
Посланник КНР в Україні не повірив, що Patriot збив російські "Кинджали" – FT
Резніков радить не покладатися на бунти в Росії, хоча заколот Пригожина – як снігова куля
Резніков заявив, що резерви на фронті ще не задіяно і є успіхи, які не розголошують
Останні новини
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
Росіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
20:13
Підрив гранат на сесії на Закарпатті: один із потерпілих помер
19:59
Колись наближеного до Папи кардинала засудили на 5,5 року за фінансові злочини
Усі новини...
Реклама: