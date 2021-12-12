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Германия блокирует поставки оружия Украине через НАТО – Резников

Воскресенье, 12 декабря 2021, 23:26
ФОТО С САЙТА МИНИСТЕРСТВА РЕИНТЕГРАЦИИ ВРЕМЕННО ОКУПАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Министр обороны Алексей Резников обвинил Германию в блокировании поставок оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждение США о возможном новом вторжении России.

Источник: Резников в комментарии Financial Times, пишет Liga.net

Детали: Резников заявил, что Берлин в прошлом месяце наложил вето на закупку Украиной антидроновых ружей и антиснайперских систем через агентство НАТО по закупкам. Однако впоследствии Германия смягчила позицию по первому пункту, признав это оружие нелетальным.

Прямая речь Резникова: "Они все еще строят газопровод "Северный поток-2" и одновременно блокируют наше оборонное вооружение. Это очень несправедливо".

Больше деталей: В связи с блокировкой Германией закупок летального оборудования – позицией, занятой правительством экс-канцлера Ангелы Меркель, – Резников сказал, что Украина будет стремиться покупать оружие через двусторонние соглашения с союзниками – США, Великобританией, Литвой и Францией.

Как уточняет издание, позиция нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем пока неизвестна. Минэкономики Германии, отвечающее за утверждение экспорта оружия или наложение вето, отказалось от комментариев, как и канцелярия Германии.

Резников также сказал, что он "оптимистично настроен" на получение ракет и другого оборонного вооружения от США и других западных партнеров после переговоров с коллегами.

Министр также заявил, что стратегия "не провоцировать Россию" не работает и не будет работать.

"Не провоцировать Россию – эта стратегия не работает и не будет работать", – сказал он, напомнив, что Москва вторглась в Грузию после того, как Берлин и Париж блокировали путь страны к вступлению в НАТО в 2008 году.

По словам Резникова, красная линия Москвы против вступления Украины в НАТО была лишь частью российской тактики салями против Альянса.

"Я считаю, что США поняли эти угрозы. Они должны сохранить единство Альянса", – заявил министр.

Темы: РезниковГерманияНАТОоружие
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