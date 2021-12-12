Кличко обурився, що Ломаченко вийшов без прапора України: Якого біса

Ломаченко після бою з Коммі, Getty Images

Ексчемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко обурився через те, що Василь Ломаченко, який став Інтерконтинетальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації, на церемонії оголошення переможця використав не прапор України, а прапор свого рідного міста Білгород-Дністровського.

Джерело: Володимир Кличко у Twitter

Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc — Klitschko (@Klitschko) December 12, 2021

Деталі: Кличко перепостив повідомлення про те, що після бою з ганцем Річардом Коммі Ломаченко вийшов на церемонію оголошення переможця без українського прапора, хоча зазвичай переможці використовують національний прапор.

Натомість Ломаченко вийшов із жовто-червоним прапором свого рідного міста Білгород-Дністровського.

Кличко процитував визначення з Вікіпедії, згідно з яким патріотизм або національна гордість – це почуття любові, відданості, прихильності до батьківщини.

Дослівно Кличко: "Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи представляв він свою країну, не використовуючи її прапор? Якого біса (WTF – ред.)".

Що передувало: У Нью-Йорку український боксер Василь Ломаченко переміг ганця Річарда Коммі у легкій вазі.