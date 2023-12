Кличко обурився, що Ломаченко вийшов без прапора України: Якого біса

Ексчемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко обурився через те, що Василь Ломаченко, який став Інтерконтинетальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації, на церемонії оголошення переможця використав не прапор України, а прапор свого рідного міста Білгород-Дністровського.

Джерело: Володимир Кличко у Twitter

Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc