Кличко возмутился, что Ломаченко вышел без флага Украины: Какого черта

Ломаченко после боя с Комми, Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко возмутился из-за того, что Василий Ломаченко, ставший Интерконтинетальным чемпионом Всемирной боксерской организации, на церемонии объявления победителя использовал не флаг Украины, а флаг своего родного города Белгород-Днестровского.

Источник: Владимир Кличко в Twitter

Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc — Klitschko (@Klitschko) December 12, 2021

Детали: Кличко перепостил сообщение о том, что после боя с ганцем Ричардом Комми Ломаченко вышел на церемонию объявления победителя без украинского флага, хотя обычно победители используют национальный флаг.

Вместо этого Ломаченко вышел с желто-красным флагом своего родного города Белгород-Днестровского.

Кличко процитировал определение из Википедии, согласно которому патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности, привязанности к родине.

Дословно Кличко: "Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он свою страну, не используя ее флаг? Какого черта (WTF – ред.)".

Что предшествовало: В Нью-Йорке украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в легком весе.