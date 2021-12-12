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Кличко возмутился, что Ломаченко вышел без флага Украины: Какого черта

Воскресенье, 12 декабря 2021, 22:58
Кличко возмутился, что Ломаченко вышел без флага Украины: Какого черта
Ломаченко после боя с Комми, Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко возмутился из-за того, что Василий Ломаченко, ставший Интерконтинетальным чемпионом Всемирной боксерской организации, на церемонии объявления победителя использовал не флаг Украины, а флаг своего родного города Белгород-Днестровского.

Источник: Владимир Кличко в Twitter

Детали: Кличко перепостил сообщение о том, что после боя с ганцем Ричардом Комми Ломаченко вышел на церемонию объявления победителя без украинского флага, хотя обычно победители используют национальный флаг.

Вместо этого Ломаченко вышел с желто-красным флагом своего родного города Белгород-Днестровского.

Кличко процитировал определение из Википедии, согласно которому патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности, привязанности к родине.

Дословно Кличко: "Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он свою страну, не используя ее флаг? Какого черта (WTF – ред.)".

Что предшествовало: В Нью-Йорке украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в легком весе.

Украинская правда

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