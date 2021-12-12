Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко возмутился, что Ломаченко вышел без флага Украины: Какого черта

Воскресенье, 12 декабря 2021, 23:58
Ломаченко после боя с Комми, Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко возмутился из-за того, что Василий Ломаченко, ставший Интерконтинетальным чемпионом Всемирной боксерской организации, на церемонии объявления победителя использовал не флаг Украины, а флаг своего родного города Белгород-Днестровского.

Источник: Владимир Кличко в Twitter

Детали: Кличко перепостил сообщение о том, что после боя с ганцем Ричардом Комми Ломаченко вышел на церемонию объявления победителя без украинского флага, хотя обычно победители используют национальный флаг.

Вместо этого Ломаченко вышел с желто-красным флагом своего родного города Белгород-Днестровского.

Кличко процитировал определение из Википедии, согласно которому патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности, привязанности к родине.

Дословно Кличко: "Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он свою страну, не используя ее флаг? Какого черта (WTF – ред.)".

Что предшествовало: В Нью-Йорке украинский боксер Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в легком весе.

Украинская правда
powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин продлевает карантин до апреля

Друг Зеленского Чернышев использует спецномера и проблесковые маячки

Рада переименовала Владимир-Волынский, в российском Владимере против

Крупные страны ЕС против планирования новых санкций в отношении РФ из-за Украины – СМИ

видеоБизнесмен из окружения Зеленского ездит на авто с номерами прикрытия

фотоЗеленский назначил послом в Ватикане идеолога ПЦУ и отца нардепа-"слуги"

Все новости...
Последние новости
15:07
В Харькове устроили "разборки" со стрельбой
14:48
"Динамо" и "Шахтер" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Украины
14:39
картаСиноптики объявили штормовое предупреждение
14:36
За два дня на "тысячу Зеленского" оформили полмиллиона заявок
14:32
Отныне пограничники вооружены законом для проведения поверхностной проверки
14:27
Парламент Мальты легализовал выращивание и личное использование каннабиса
14:26
Газовые долги перед "Нафтогазом": Кабмин передал 27 миллиардов "на места"
14:23
COVID-вакцина CoronaVac не обеспечивает нужное количество антител для борьбы с Омикроном – исследование
14:05
видеоВласти Мукачево разыграли авто среди вакцинированных, уже есть победитель
14:03
Саммит ЕС пообещает тяжелые последствия для России за дальнейшую агрессию против Украины - AP
Все новости...