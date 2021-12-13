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ВООЗ: "Омікрон" заразніший за "Дельту", але викликає легші симптоми

Понеділок, 13 грудня 2021, 04:00
FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Варіант коронавірусу Omicron більш заразний, ніж Delta, і знижує ефективність вакцини, але викликає менш серйозні симптоми.

Джерело: попередні  дані ВООЗ, на які посилається AFP

Деталі: Перші дані свідчать, що "Омікрон" викликає "зниження ефективності вакцини проти інфікування та передачі".  Повідомляється, що "враховуючи поточні доступні дані, цілком імовірно, що Omicron випередить варіант Delta".

Omicron досі викликав "легкі" захворювання або безсимптомні випадки, але ВООЗ заявила, що даних недостатньо, щоб встановити ступінь серйозності.

За даними ВООЗ, станом на 9 грудня Omicron виявили в 63 країнах. Швидша передача була відзначена в Південній Африці, де Delta менш поширена, і у Великій Британії, де Delta є домінуючим штамом. Наголошується, що відсутність даних означає, що наразі не можна сказати, чи була швидкість передачі "Омікрону" спричинена меншою схильністю до імунних відповідей, більш високою трансмісивністю чи поєднанням того й іншого.

Знати більше: Штам COVID-19 "Омікрон": симптоми, мутації, заразність та ефективність вакцин

Нагадаємо

  • 25 листопада у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529, "Омікрон".
  • Повідомлялося, що "Омікрон" має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння. 
  • Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант  B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19. Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус  більш заразним.

Теми: ОмікронкоронавірусВООЗ


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