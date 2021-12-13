ВОЗ: "Омикрон" заразнее "Дельты", но вызывает более легкие симптомы

Вариант коронавируса Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.

Источник: предварительные данные ВОЗ, на которые ссылается AFP

Детали: Первые данные свидетельствуют о том, что "Омикрон" вызывает "снижение эффективности вакцины против инфицирования и передачи". Сообщается, что "учитывая текущие доступные данные, вполне возможно, что Omicron опередит вариант Delta".

Omicron до сих пор вызывал "легкие" заболевания или бессимптомные случаи, но ВОЗ заявила, что данных недостаточно, чтобы установить степень серьезности.

По данным ВОЗ, по состоянию на 9 декабря Omicron обнаружили в 63 странах. Более быстрая передача была отмечена в Южной Африке, где Delta менее распространена, и в Великобритании, где Delta является доминирующим штаммом. Отмечается, что отсутствие данных означает, что нельзя сказать, была ли скорость передачи "Омикрона" вызвана меньшей склонностью к иммунным ответам, более высокой трансмиссивностью или сочетанием того и другого.

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Напомним: