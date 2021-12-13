Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВОЗ: "Омикрон" заразнее "Дельты", но вызывает более легкие симптомы

Понедельник, 13 декабря 2021, 03:00
ВОЗ: Омикрон заразнее Дельты, но вызывает более легкие симптомы
FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Вариант коронавируса Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы.

Источник: предварительные данные ВОЗ, на которые ссылается AFP

Детали: Первые данные свидетельствуют о том, что "Омикрон" вызывает "снижение эффективности вакцины против инфицирования и передачи". Сообщается, что "учитывая текущие доступные данные, вполне возможно, что Omicron опередит вариант Delta".

Omicron до сих пор вызывал "легкие" заболевания или бессимптомные случаи, но ВОЗ заявила, что данных недостаточно, чтобы установить степень серьезности.

По данным ВОЗ, по состоянию на 9 декабря Omicron обнаружили в 63 странах. Более быстрая передача была отмечена в Южной Африке, где Delta менее распространена, и в Великобритании, где Delta является доминирующим штаммом. Отмечается, что отсутствие данных означает, что нельзя сказать, была ли скорость передачи "Омикрона" вызвана меньшей склонностью к иммунным ответам, более высокой трансмиссивностью или сочетанием того и другого.

Знать больше: Штамм COVID-19 "Омикрон": симптомы, мутации, заразность и эффективность вакцин

Напомним:

  • 25 ноября в ЮАР обнаружили новый вариант COVID-19 - B.1.1.529, "Омикрон".
  • Сообщалось, что у "Омикрона"  "очень необычная совокупность" мутаций, вызывающих беспокойство.
  • Агентство безопасности здравоохранения Великобритании заявило, что вариант B.1.1.529 имеет спаечный белок, резко отличающийся от содержащегося в исходном коронавирусе, на котором основаны вакцины COVID-19. Мутации B.1.1.529 могут помочь ему избежать иммунного ответа организма и сделать вирус более заразным.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОмикронкоронавирусВОЗ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

Все новости...
Омикрон
В Украине обнаружили подвид COVID-штамма Омикрон – BA.2
В компаниях BioNTech и Moderna объясняют, когда будет готова вакцина против Омикрона
Ученые не уверены, что следующие COVID-штаммы будут легче Омикрона
Последние новости
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
18:29
В большинстве областей была воздушная тревога, сообщали о баллистической угрозе
18:16
Комитет парламента Турции поддержал вступление Швеции в НАТО
18:13
ОбновленоОт российских обстрелов в Херсонской области один человек погиб, еще трое ранены
18:12
СМИ: В Турции перенесли первый полет национального истребителя
18:08
ГБР проверяет экс-замглавы Нацполиции Тишлека на незаконное обогащение
17:54
Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь
17:46
Gazeta Wyborcza: У оппозиции есть план отстранения Туска от власти с помощью президента
Все новости...
Реклама: